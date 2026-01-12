Prosigue la búsqueda del hombre que asestó tres puñaladas a otro en un after de Gomila

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional sigue buscando al hombre que supuestamente asestó tres puñaladas a otro el pasado viernes durante una trifulca ocurrida en el interior de un after de Gomila (Palma).

Fuentes próximas a la investigación han indicado a Europa Press que, pese a que el sospechoso está identificado desde el mismo momento de los hechos, todavía no se ha dado con su paradero.

El altercado, en el que se vieron involucradas tres personas, ocurrió sobre las 17.30 horas del pasado viernes en un establecimiento de ocio ubicado en la calle Joan Miró de Palma.

Un hombre recibió tres puñaladas, dos en un brazo y otra en el abdomen, que le perforó la vejiga, y fue trasladado por los servicios de emergencias al Hospital Universitario de Son Espases para ser intervenido de urgencia.

Este mismo hombre, en algún momento de la tarde --se desconoce si antes o después de recibir las puñaladas--, había agredido con un arma blanca a otra persona, quien sufrió heridas leves.

Es por ello que el hombre, de unos 30 años y nacionalidad rumana, permaneció hospitalizado bajo custodia policial para ser detenido una vez recibiera el alta.

En paralelo, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para tratar de dar al hombre que supuestamente propinó las tres puñaladas, quien huyó del lugar de los hechos.

El sospechoso, de nacionalidad española, está plenamente identificado desde ese momento pero todavía no ha sido localizado.