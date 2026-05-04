Cómo protegerse de estafas online y telefónicas: consejos de la Policía Nacional tras un repunte de estos delitos

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EIVISSA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recordado una serie de consejos para minimizar las estafas online y telefónicas, después que en las últimas dos semanas se hayan estafado más de 20.000 euros en Eivissa.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la unidad de Participación Ciudadana ha detectado un incremento significativo en el montante de las cantidades estafadas a varias víctimas a través de diferentes 'modus operandi'.

Los delitos tienen en común técnicas de ingeniería social que, a través de medios en línea, telefónicos o en una combinación de ambos, consiguen hacerse pasar por los titulares de cuentas bancarias.

En otras ocasiones, los estafadores se hacen pasar por trabajadores de la entidad bancaria de las víctimas o sus negocios para lograr que los titulares de las cuentas autoricen transferencias.

Estos son los consejos de la unidad de Participación Ciudadana para evitar estafas de esta naturaleza.

Así, para evitar que los datos de tarjetas y otras informaciones acaben en manos de delincuentes, deben evitarse las redes públicas (abiertas) WIFI en todo caso para visitar o utilizar aplicaciones y sitios web en los que los datos os personales puedan verse comprometidos.

Además, si se realizan compras por internet, hay que verificar la web mediante su URL y se aconseja comprar en entornos seguros y en páginas con certificados de seguridad. El pago se hará siempre mediante pasarelas seguras priorizando las tarjetas virtuales, prepago o sistemas con doble factor de seguridad.

Nunca hay que facilitar claves personales, PIN o contraseñas a través de enlaces SMS, correo electrónico ni llamadas telefónicas, entre otros casos. Si existe un riesgo de seguridad para los activos o ahorros, es preferible comprobarlo a través de gestiones paralelas.

La Policía recomienda desconfiar de llamadas en las que el operador trata de transmitir urgencia y evitar las supuestas 'gangas' y productos de inversión. Además, nunca deben facilitarse datos personales o confirmar inversión alguna en esa primera llamada.

También se aconseja establecer una palabra 'clave secreta familiar' con los allegados, de modo que si se recibe una llamada o mensaje de texto de un familiar pidiendo dinero por estar en una situación de emergencia, podrá estar seguro de que no se trata de una estafa.