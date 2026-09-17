El proyecto 'Caballitos de mar Baleares' reintroduce más de 1.500 ejemplares

Archivo - Un ejemplar de caballito de mar, liberado en la isla de Sa Dragonera por el acuerdo entre Fundación Palma Aquarium y Banca March. - FUNDACIÓN PALMA AQUARIUM - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Caballitos de mar Baleares", fruto de la colaboración entre Banca March y la Fundación Palma Aquarium, ha logrado reintroducir 1.517 ejemplares en diferentes áreas marinas protegidas y Lugares de Interés Comunitario (LIC) de las Islas.

Según han informado en un comunicado, esta iniciativa continúa consolidándose como una de las propuestas de conservación marina más relevantes de Baleares al llevar ya cerca de cuatro años de trabajo conjunto. El proyecto nació en el año 2022 con el objetivo de contribuir a la recuperación de las dos especies autóctonas de caballito de mar presentes en el Mediterráneo, cuyas poblaciones han sufrido un importante declive en las últimas décadas.

Además, ha alcanzado a más de 3,4 millones de personas y se han distribuido más de 660 ejemplares del cuento infantil sobre los caballitos de mar en centros escolares de Baleares, fomentando la conciencia ambiental desde edades tempranas.

La continuidad del proyecto está garantizada tras la renovación, en marzo de 2026, del acuerdo de colaboración entre Banca March y la Fundación por dos años más. Esta nueva etapa permitirá seguir avanzando en la investigación y recuperación de estas especies, así como reforzar las acciones de educación ambiental.

Entre las últimas novedades, destaca la incorporación de una veterinaria especializada en fauna marina y la implantación de nuevos protocolos de bioseguridad para mejorar el bienestar de los ejemplares.

'Caballitos de mar Baleares' es posible gracias al componente solidario de Mediterranean Fund, un fondo temático de renta variable sostenible impulsado por March A.M., la gestora del Grupo Banca March. El fondo invierte en dos temáticas de crecimiento como son la economía de los océanos y el sector del agua, y dona el 10% de su comisión de gestión a proyectos destinados a la conservación de la biodiversidad marina y la protección del medio ambiente.