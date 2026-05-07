El proyecto de cría ex situ con el Zoo de Barcelona registra en su primer año 32 crías de lagartija pitiusa

Lagartija pitiusa - CAIB

EIVISSA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de cría ex situ de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Zoo de Barcelona ha registrado en su primer año un total de 32 crías de lagartija pitiusa -podarcis pityusensis-.

A raíz de estos resultados, la Conselleria ampliará la iniciativa y trasladará al Zoo de Barcelona 33 nuevos ejemplares capturados en islotes de las Pitiusas con el objetivo de garantizar la supervivencia de una de las especies más emblemáticas y amenazadas del archipiélago, según ha informado este jueves la Conselleria.

El proyecto se inició en mayo de 2025 con el traslado a las instalaciones del Zoo de Barcelona de 17 ejemplares sanos y genéticamente diversos para constituir las primeras líneas reproductoras ex situ de la especie. En concreto, se crearon tres líneas diferenciadas, dos de ellas correspondientes a poblaciones de Ibiza (con dos machos y tres hembras cada una) y una de Formentera, formada por tres machos y cuatro hembras.

Desde el inicio del programa, los primeros reproductores han permitido obtener 16 puestas y 32 crías. Algunas parejas han realizado dos e incluso tres puestas, de manera que se han superado las expectativas iniciales del proyecto. Además, las primeras puestas procedían de hembras ya embarazadas, lo que aporta un alto valor biológico y genético al incorporar descendencia de machos distintos a los incluidos inicialmente en el programa.

Este jueves, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, han visitado las instalaciones del Zoo de Barcelona donde, junto con el director del centro, Antoni Alarcón, han realizado el seguimiento de la evolución del proyecto y han dado a conocer la ampliación de la iniciativa.

El conseller ha destacado que los primeros resultados del proyecto son una noticia esperanzadora para la conservación de la biodiversidad balear y confirman que las actuaciones impulsadas por el Govern, con el apoyo técnico y científico del Zoo de Barcelona, van en la dirección correcta. "La protección de esta especie es también un compromiso con nuestro patrimonio natural y con las generaciones futuras", ha dicho.

El pasado mes de abril, en una nueva fase del programa, técnicos del Govern y especialistas en fauna silvestre llevaron a cabo una nueva campaña de capturas selectivas en islotes especialmente sensibles a la presión de los depredadores invasores. En total, se capturaron 33 ejemplares sanos y genéticamente diversos procedentes del islote de Cala Salada, Ses Margalides, Illa Murada, Es Caragoler Gros y el islote de Sa Sal Rossa. Todos los ejemplares se han trasladado al Zoo de Barcelona siguiendo estrictos protocolos de bienestar animal y control sanitario y ya forman parte de las líneas reproductoras del programa.

Esta actuación se enmarca en la política del Govern para hacer frente a la proliferación de especies exóticas invasoras, especialmente ofidios, que comprometen las poblaciones de fauna autóctona.

Según el Govern, el proyecto de cría ex situ se consolida como una pieza clave dentro de la estrategia global del Ejecutivo en materia de biodiversidad y combina actuaciones de control y erradicación de especies invasoras con programas de conservación avanzada. Esta línea de actuación responde a una política ambiental basada en la evidencia científica, la cooperación institucional y la planificación a largo plazo. Además, se trata de una iniciativa especialmente ambiciosa a la que está previsto que se sumen otras entidades científicas y de conservación.

"Este proyecto permite actuar con anticipación ante un escenario de riesgo real para la especie. No sólo preservamos ejemplares, sino que protegemos su diversidad genética y generamos conocimiento científico clave para su recuperación", ha explicado la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, quien ha añadido que la combinación de actuaciones in situ y ex situ es imprescindible en contextos como el de las Pitiusas, donde la presión de las especies invasoras es "especialmente intensa".

En esta iniciativa, el Zoo de Barcelona se convierte en un socio estratégico de primer nivel. Su director, Antoni Alarcón, ha destacado que los resultados del primer año confirman la eficacia de los programas de conservación ex situ y evidencian el compromiso firme del Zoo de Barcelona con la gestión de las poblaciones de lagartija pitiusa impulsada por el Govern. "Se trata de uno de los proyectos de conservación más relevantes que el Zoo impulsa fuera de Cataluña, con unos resultados muy satisfactorios que pueden tener un impacto muy positivo en el futuro de esta especie altamente amenazada", ha dicho.

La Conselleria trabaja con la perspectiva de poder desarrollar, en fases posteriores, programas de refuerzo poblacional y reintroducción en zonas seguras, una vez se haya avanzado en el control de los ofidios invasores. Esto permitirá recuperar progresivamente la presencia de la especie en áreas donde actualmente ha desaparecido o se encuentra en regresión crítica.

La lagartija pitiusa es una especie clave en los ecosistemas de las Pitiusas y un símbolo de la identidad natural de las islas. Por ello, su conservación es una prioridad estratégica del Govern, que continuará impulsando políticas activas para proteger la biodiversidad y hacer frente a los retos ambientales con decisión, responsabilidad y visión de futuro.