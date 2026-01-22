El proyecto Living Formentera impulsa sus primeras fases con la plantación de 1.000 árboles. - CAIB

FORMENTERA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La naviera Baleària, Nature & People Foundation y Evertree han destacado en el marco de Fitur que el proyecto Living Formentera ha comenzado a impulsar sus primeras acciones en terrenos agrícolas con la plantación de 1.000 árboles.

Según ha informado Baleària en un comunicado, se trata de una iniciativa pionera orientada a mejorar la resiliencia, habitabilidad y sostenibilidad de Formentera mediante la inversión en biodiversidad.

Las compañías han confirmado la puesta en marcha de los primeros proyectos piloto en terreno agrícola y la propuesta de otros en espacios urbanos para plantar cerca de 2.500 árboles que ayudarán al enfriamiento de la isla y a mitigar el efecto isla de calor en ciertas zonas. El acto ha contado con la participación de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El proyecto de alianza público-privada ya ha iniciado la primera plantación de 1.000 árboles en dos zonas agrícolas de la isla y prevé intervenir una tercera finca con 860 olivos gracias a la colaboración de la Cooperativa del Camp de Formentera para restaurar cultivos tradicionales y mejorar la calidad del suelo de la isla.

Por su parte, el Consell de Formentera está impulsando la ejecución de una primera plantación de 450 árboles en espacios urbanos clave, mientras que la Autoridad Portuaria está analizando una propuesta de actuaciones selectivas para mejorar la captación de contaminantes en el puerto de La Savina.

En paralelo, y en coordinación con el Govern, se está analizando el desarrollo de un plan de conservación y restauración de las zonas forestales de la isla, que permitirá definir futuras actuaciones de forma ordenada y alineada con los objetivos ambientales del territorio.

Estas actuaciones iniciales permitirán validar el modelo sobre el terreno y su capacidad de generación de impacto medible, según ha resaltado la naviera.

En esta primera fase, el proyecto alcanzará aproximadamente el ocho por ciento del objetivo de plantación en entornos urbanos y el tres por ciento en áreas agrícolas, activando así la primera generación de créditos de biodiversidad, un mecanismo innovador para medir el valor y el impacto del capital natural de forma real y certificada.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado su compromiso con un modelo de sostenibilidad integral, ambiental, económico y social a través de su implicación en proyectos Living Formentera, "iniciativas que cuidan el territorio, generan conocimiento, refuerzan nuestra identidad y posicionan Baleares como un destino responsable, moderno e innovador".

Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha subrayado el carácter pionero de Living Formentera ya que se inscribe en una estrategia de desarrollo que va "mucho más allá de una iniciativa ambiental".

"Formentera ha optado por un modelo que prioriza la calidad frente a la cantidad, la sostenibilidad frente a la improvisación y la visión a largo plazo frente al beneficio inmediato", ha destacado Portas.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha destacado que este arranque demuestra que el compromiso ambiental solo genera impacto real y duradero cuando se concreta en acciones, basadas en ciencia e impacto medible, y con una visión compartida entre empresas, instituciones y sociedad civil, capaz de transformar un territorio y hacerlo más resiliente a largo plazo.

Asimismo, el presidente de Nature & People Foundation e impulsor de Living Formentera, Juan Costa, ha señalado que el proyecto nace de la convicción de que invertir en capital natural es invertir en bienestar, en competitividad y en futuro.

"Formentera puede convertirse en un referente internacional de cómo la biodiversidad puede ser la mejor solución para frente al cambio climático y a los retos medioambientales de islas y ciudades", ha destacado Costa.

UN MODELO PIONERO

Living Formentera busca reducir la temperatura global de Formentera en al menos 1ºC y hasta en 2ºC en zonas residenciales, mejorando la calidad del suelo y la capacidad de retención de agua en al menos el 10 por ciento de la isla, así como la capacidad de absorción de emisiones de CO2 en la isla.

Para ello, el proyecto estima restaurar y ampliar el stock de vegetación en hasta 420.000 árboles y un millón de arbustos entre zonas urbanas, agrícolas y forestales, con especies autóctonas, cultivos tradicionales de Formentera (higueras, almendros, algarrobos, vides y olivos) y otras especies (jacarandas y cinamomos).

La iniciativa cuenta con un modelo de financiación innovador apoyado en créditos de biodiversidad basados en el Estándar de Biodiversidad Urbana, desarrollado por Nature & People Foundation, que permite movilizar inversión privada hacia proyectos con impacto real a nivel ambiental, social y económico a largo plazo.

Formentera será la primera isla en poner a prueba esta iniciativa novedosa con la que se pretende implicar al sector privado en la estrategia de repoblación. Los análisis preliminares apuntan que por cada euro invertido en biodiversidad la isla obtendría un retorno de hasta 65 euros.

El proyecto está impulsado por Baleària, Nature & People Foundation y Conservation Collective, coordinado por EverTree, con el apoyo institucional del Govern, el Consell de Formentera y la Cooperativa del Camp de Formentera.