El PSIB abre su sede en Palma para asesorar a migrantes y acusa al Ayuntamiento de "bloquear" la regularización

El portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Iago Negueruela. - PSIB

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha abierto su sede en la calle Miracle de Palma para ofrecer información y asesoramiento a personas que participan en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno central y a vuelto a señalar al Ayuntamiento de Palma por "bloquear" este proceso.

El dispositivo atenderá a los interesados de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas durante el tiempo que dure el procedimiento, y contará con la participación de 63 militantes y cargos públicos y orgánicos encargados de informar y revisar la documentación necesaria.

El portavoz del PSIB en Palma, Iago Negueruela, ha criticado este viernes en declaraciones a los medios la gestión del Ayuntamiento de Palma ante el aumento de solicitudes y ha acusado al equipo de gobierno de "bloquear, obstaculizar y boicotear el proceso de regularización".

En este sentido, ha afirmado que el alcalde se está comportando de forma indecente. "Se puede no estar de acuerdo con una norma, pero no puedes bloquear el cumplimiento y hacer que gente que tiene una ilusión en este proceso de regularización vea cómo estás intentando frustrarla", ha añadido.

Negueruela ha defendido que los técnicos municipales están dispuestos a reforzar el servicio, pero ha sostenido que existen "instrucciones políticas" que lo impedirían, y ha pedido que se facilite la tramitación y se amplíen los recursos para atender la demanda.

Asimismo, ha señalado que la iniciativa del PSIB se impulsa en coordinación con entidades sociales y otros colectivos, y ha defendido que la regularización constituye un derecho de las personas migrantes que viven y trabajan en la ciudad.

El dirigente socialista ha añadido que, además de su formación, organizaciones sindicales, empresariales y entidades como Cáritas o la Iglesia Católica respaldan la necesidad de facilitar el proceso, y ha instado al Ayuntamiento a "facilitar el trabajo y cumplir la ley" para garantizar la atención a los solicitantes.