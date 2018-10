El PSIB se abstiene en la propuesta de MÉS para no imponer el 155 en "el conflicto territorial"

Actualizado 25/09/2018 16:25:48 CET

El Parlament aprueba constatar que "no existen" presos políticos y manifiesta el respecto "más absoluto" por la justicia

El PSIB se ha abstenido en la votación de este martes para no aplicar el artículo 155 de la Constitución Española (CE), tal como se proponía en una propuesta de resolución planteada por MÉS per Mallorca en el pleno del Parlament en la que pedían que no se impusiera este artículo para resolver "el conflicto territorial" en España.

El PP y CS, por su lado, han votado en contra de la iniciativa y Podemos ha votado para que no se aplique. Finalmente, la propuesta ha sido aprobada con 20 votos a favor y 19 en contra y 16 abstenciones.

En concreto, la propuesta del grupo parlamentario de MÉS per Mallorca instaba a que el Parlament pidiese al Gobierno central "a no suspender la autonomía ni los poderes ejecutivos y legislativos de ninguna Comunidad" de manera unilateral.

Durante la presentación de las propuestas de resolución de su partido derivadas del Debate de política general, la diputada ecosoberanista Agustina Vilaret ha presentado esta iniciativa en la que también se pedía que el Parlament se posicionase a favor de solucionar "el conflicto territorial" en el Estado español "desde el diálogo, sin la imposición del artículo 155".

Ante esto, el PSIB ha presentado una enmienda para sustituir esta proposición pero no ha sido aceptada por MÉS. En esta, pedían que se trabajase en una reforma federal de la Constitución y se buscase un camino para que Cataluña continuase "formando parte de España".

Por su lado, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha mostrado su negativa a la propuesta de MÉS per Mallorca de "no cumplir" con la Constitución Española tras la petición de esta formación a que no se aplique el artículo 155 de la misma.

Respecto a esta petición, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha dicho que tienen una visión similar a la de MÉS. "El delito de sedición no tiene nada que ver con lo que está pasando en Cataluña", ha remarcado para luego censurar que el PP está echando "leña al fuego" y agravando el "problema social".

También ha manifestado que el 155 es "más crispación social y más población dividida" y que el presidente del PP, Pablo Casado, "quiera un 155 en la educación de las comunidades autónomas" al posicionarse a favor de recentralizar las competencias educativas.

Asimismo, la diputada de Cs Olga Ballester ha remarcado que el "diálogo debe existir dentro del marco constitucional" y cuando se "vulnera el derecho de los ciudadanos se tiene que aplicar la Ley".

PRESOS POLÍTICOS

Por otro lado, el PP ha presentado una propuesta para que el Parlament constate que en España "no existen los mal llamados presos políticos" y manifiesta el respecto "más absoluto" por la tarea que desarrollan los jueces y tribunales y por la legalidad vigente.

El PSIB ha presentado una enmienda para eliminar la expresión "mal llamados". Ha sido aceptada por 33 votos a favor (PSIB, PP y CS), 19 votos en contra y tres abstenciones (El PI).