El PSIB achaca el retraso de la ley de la Serra de Tramuntana a las dificultades para encajar la "amnistía encubierta"

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - PSIB

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha achacado el retraso en la tramitación de la proposición de ley de la Serra de Tramuntana a las "dificultades del PP" para hacer encajar la "amnistía encubierta" que permite la ley de obtención de suelo.

Los socialistas, en un comunicado, han reprochado al equipo de gobierno insular que todavía no hayan presentado el citado texto legislativo, que primero deberá ser aprobado por el Consell para después ser remitido al Parlament.

Una demora "especialmente grave" dado que se trata de una ley "clave para garantizar la protección jurídica y territorial de la Serra", ha señalado Cladera.

Los retrasos en la tramitación, ha considerado, se deben a las dificultades que estaría encontrando el PP para "encajar la regularización de edificaciones y usos ilegales en la Serra autorizada por el Govern".

"Es un mensaje durísimo para todos aquellos que han cumplido la ley y sobre todo para aquellos que pretenden salvar la Serra de Tramuntana de la especulación que el PP y Vox fomentan. Esta regularización es una amnistía encubierta que abre la puerta a más degradación del territorio", ha indicado la portavoz.

SUBVENCIONES EN AGOSTO

El grupo socialista en el Consell de Mallorca, por otra parte, ha criticado que la reciente convocatoria de subvenciones del Consorcio Serra de Tramuntana para actuaciones de conservación y mejora haya sido publicada en pleno mes de agosto.

Este retraso, ha señalado, dificulta la participación de propietarios, cofradías de pescadores, cooperativas agrarias y municipios de la Serra de Tramuntana.

Los socialistas han considerado que esto "pone en evidencia la falta de planificación del PP, que no ha sabido ni querido adaptarse al calendario administrativo ni a las necesidades reales del territorio y de los posibles beneficiarios". Cladera ha sostenido que esta manera de tramitar las subvenciones hace que pierdan gran parte de su valor y utilidad.

"Es una vergüenza que el PP lance esta convocatoria en pleno mes de agosto, sabiendo que muchos ayuntamientos y propietarios no podrán acceder en condiciones. Es una muestra más de su dejadez y falta de compromiso con la Serra de Tramuntana", ha apuntado.

Cladera también ha lamentado la "decadencia" que, a su parecer, han sufrido los trámites para lanzar las subvenciones del Consorcio en los últimos dos años.

Cuando ella estaba al frente del Consell, ha reivindicado, las ayudas "se convocaban con tiempo, con planificación y con diálogo con los municipios". "Ahora hay más jefes que trabajadores y las subvenciones se encallan", ha recriminado