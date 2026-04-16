El PSIB acusa al alcalde de Palma y al PP de boicotear el proceso de regularización de migrantes

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha acusado al alcalde, Jaime Martínez, y al equipo de gobierno de boicotear el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

En un comunicado, los socialistas se han referido a supuestas instrucciones para no reforzar la OAC Social de Palma para poder atender a las personas que quieren adherirse al proceso.

Cabe recordar que ante el incremento de carga de trabajo que se preveía, el equipo directivo técnico preparó medidas de refuerzo de personal para garantizar la atención adecuada a las personas solicitantes, el cumplimiento de los plazos y garantizar un buen servicio público. Sin embargo, trabajadores del área han asegurado que han recibido instrucciones políticas de no reforzar el servicio.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha afirmado que el PP está "boicoteando" la regularización porque han decidido no reforzar el servicio.

"Es inadmisible. Las personas tienen derechos y tienen que ser atendidas con dignidad. Lo que está haciendo hoy el Ayuntamiento es indigno. Es un trato indigno para personas que solicitan información y una documentación que les puede servir para la regularización en este país", ha afirmado Negueruela.

El PSOE ha exigido al alcalde que refuerce los puntos de atención y dé una solución a las personas que viven en esta ciudad, que trabajan, que tienen unos derechos reconocidos "y que no merecen el trato inhumano que están recibiendo".