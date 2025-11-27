El PSIB acusa a Andratx de "cargar su mala gestión sobre la ciudadanía" con unos presupuestos "poco rigurosos"

Bancada socialista en el Ayuntamiento de Andratx. - PSIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Andratx ha acusado al equipo de gobierno de "cargar la factura de su mala gestión sobre la ciudadanía" con unos presupuestos "poco rigurosos".

El pleno municipal ha aprobado este jueves las cuentas para 2026, que crecen un 5,5% respecto a las de este año hasta llegaron a los 30,4 millones de euros.

Los socialistas, ha informado el PSIB en un comunicado, han votado en contra de un proyecto que, a su parecer, se apoya en "partidas de ingresos infladas" y en una "fuerte subida de la tasa de recogida de residuos", del 44%.

"El crecimiento de los ingresos se fundamenta en aumentar tasas y en previsiones de ingresos por multas y legalizaciones que parecen infladas y poco prudentes", ha señalado el portavoz del grupo municipal, Antoni Mir.

En concreto, ha recriminado que una "parte decisiva" de ese incremento se base en la tasa de recogida de residuos, lo que "penalizará especialmente los hogares y los pequeños negocios".

Mir ha defendido que en otros municipios se ha decidido establecer una tarifación progresiva para este gravamen con el objetivo de no "descargarlo sobre todos los ciudadanos y empresas en el mismo porcentaje bajo la premisa de que quien contamina más paga más".

"Subirla sin un plan de medidas sociales ni una tarifación progresiva es inaceptable", ha sostenido.

En paralelo, ha proseguido el socialista, el presupuesto muestra una "reducción significativa" de inversiones reales, de cerca del 37%, y una "dependencia creciente" de modificaciones de crédito y remanentes para financiar los gastos corrientes. Un hecho que, ha lamentado, supone "reproducir los mismos errores" que llevaron al incumplimiento de la regla de gasto en 2024.

Otro "punto oscuro" del documento aprobado este jueves, ha incidido, es el anexo de personal, que refleja una cuantificación económica de la relación de puestos de trabajo "que no se corresponde con la cantidad que el presupuesto reservaba".

Existen, ha asegurado Mir, "descuadramientos flagrantes entre la plantilla real y las plazas creadas y dotadas" que provoca que los presupuestos para 2026 presenten "falta de crédito para siete plazas de personal laboral que en realidad figuran en plantilla" o que se declaren vacantes dos plazas de funcionarios del servicio de urbanismo que han sido adjudicadas recientemente.