El PSIB acusa al Ayuntamiento de Alcúdia de "dificultar el control" al dar dos días para revisar el presupuesto de 2026

Miembros de los socialistas de Alcúdia. - PSIB

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia ha acusado al equipo de gobierno municipal de "dificultar el trabajo de control de la oposición" de forma consciente al darles un plazo de dos días para revistar el proyecto de presupuestos para 2026.

El Ayuntamiento, según ha indicado el PSIB en un comunicado, ha convocado "por sorpresa" la comisión informativa del próximo pleno para este jueves. Un lapso de tiempo que, ha lamentado, "hace prácticamente imposible que se puedan revisar adecuadamente las cuentas".

El portavoz adjunto de los socialistas, Joan Gaspar Vallori, ha considerado que la alcaldesa, Fina Linares, "se ha vuelto a reir de toda la ciudadanía, no solo de la oposición", dado que hizo lo mismo cuando se aprobaron los presupuestos de 2025.

Vallori ha sostenido que esta forma de actuar responde al objetivo de "evitar" que se puedan "revisar a fondo" las cuentas y, por lo tanto, que no se detecten los errores. "Cada vez que lo hemos hecho hemos encontrado agujeros y mala gestión por todos lados", ha asegurado.

El portavoz adjunto ha recriminado a la alcaldesa su "precaria gestión financiera", dado que cuenta con más de 100 millones de euros de remanentes o ha tenido que someterse a un plan económico financiero por haber incumplido las normas fiscales.

"Los ciudadanos de Alcúdia han tenido que pagar más impuestos y renunciar a servicios que les corresponden por la deficiente gestión", ha zanjado Vallori.