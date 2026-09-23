El PSIB acusa a Galmés de convertir los migrantes en "munición política" contra el Gobierno central

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en su visita a un depósito donde se acumulan las pateras llegadas a la isla. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha rechazado la "deshumanización" de los migrantes que, a su manera de ver, habría hecho el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante una visita a ses Salines, en la que le habría empleado a este colectivo como "munición política" contra el Gobierno central.

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha considerado "no es aceptable" que el PP de Mallorca convierta los menores migrantes en "material de confrontación política", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

"Mucho menos cuando no es capaz de aclarar cuántos de menores migrantes tutela ante las peticiones el PSIB. Parece como si convirtiera las vidas humanas en simples cifras para hacer política y quejarse en el Gobierno de España", ha recriminado.

Por eso, ha censurado que Galmés vuelva a hablar de pateras, retornos y Frontex, mientras "la derecha más extrema presiona para que la respuesta a la llegada de menores sea, sencillamente, dejar de acogerlos". En ese sentido, ha puntualizado que Vox ha llegado a defender que la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros sea "cero".

Cladera ha señalado que la "deshumanización" de las personas que llegan en pateras en Mallorca está "en la base de la estrategia política de Galmés", que "mira por sus intereses partidistas por encima de las vidas de las personas".

Ante esto, ha solicitado al PP que explique si su política está basada en la "responsabilidad" y en "los derechos humanos y de la infancia", o si es una política "cada vez más condicionada por el discurso de Vox y por el hostigamiento irresponsable al Gobierno del Estado con cualquier motivo, ahora con la inmigración".

"El PSIB no quiere una Mallorca que mire a una patera y solo cifras, problemas o titulares. Quiere una Mallorca que sea capaz de proteger las personas afrontando sus responsabilidades de manera coordinada con las que se exige en el Estado y a Europa", ha sostenido.

Cladera ha reivindicado que los menores "no son una fotografía para alimentar el conflicto entre partidos", puesto que, en su opinión, una sociedad "democrática, europea y solidaria" tiene que "ser capaz de controlar las fronteras, combatir las mafias y ordenar los flujos migratorios sin perder nunca la humanidad".

De este modo, ha pedido hacerlo "en conjunto, coordinadamente, sin boicots, ni posicionamientos políticos interesados que buscan el enfrentamiento entre personas la oportunidad de sacar partido político".