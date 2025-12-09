El PSIB acusa a García de bajar las listas de espera derivando pacientes a la privada

MENORCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE Carol Marquès ha acusado este martes a la consellera de Salud, Manuela García, de que el descenso de las listas de espera de algunas especialidades de Menorca sea fruto de "derivar a la privada a los pacientes".

En concreto, se ha referido a la especialidad de Dermatología, en la que según los datos se atendieron a 254 personas en 48 horas. "¿Se han derivado a la privada para sacarlos de la lista de espera pública y convertirlos en pacientes fantasma?", se ha preguntado Marquès.

La socialista ha considerado en el pleno del Parlament que la consellera es "una alumna aventajada de provocar el aumento de las listas de espera de la sanidad pública y así aumentar el negocio de la privada, que es lo que le dictan desde el PP de Madrid y es el modelo de la presidenta del Govern, Magda Prohens".

Marquès ha criticado que "Menorca sigue siendo la gran olvidada" en materia de sanidad y ha incidido en el hecho de que "la apuesta del Ejecutivo autonómico por la Salud Menorca es un auténtico fracaso". En esta línea, ha indicado que "los pacientes de esta especialidad han pasado de esperar un día a tener que esperar tres semanas.

La consellera de Salud ha respondido a la diputada del PSOE durante el pleno del Parlament alegando que actualmente los menorquines esperan 28 días menos que hace dos años y se ha reducido un 7 por ciento en el último mes los pacientes que esperan más de 60 días para una consulta.

Concretamente, ha remarcado que los usuarios de los servicios de Cardiología, Oftalmología y Neonatología se han reducido siete días, mientras que en Urología se ha pasado de una demora media de 90 días a una demora de 30 días. Del mismo modo, ha subrayado que en el último mes se ha reducido la lista de espera para una operación quirúrgica de Traumatología un 24 por ciento respecto a hace un año.

"Queda trabajo por hacer, pero nuestro objetivo es dar una mejor asistencia a los pacientes de Menorca", ha concluido la consellera.