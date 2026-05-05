El PSIB acusa al Govern de dejar sin ejecutar 150 millones de euros del ITS entre 2024 y 2025

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSIB en el Parlament Llorenç Pou ha acusado al Govern de dejar sin ejecutar alrededor de 150 millones de euros de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) previstos entre 2024 y 2025.

Lo ha indicado durante su intervención en una interpelación con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, que ha tenido lugar en el pleno del Parlament de este martes.

El diputado, haciendo uso de los datos que el Ejecutivo publica sobre los proyectos del ITS, ha asegurado que 150 de los 200 millones de euros previstos para las convocatorias de 2024 y 2025 están sin ejecutar.

Además, ha afeado a Bauzá que la semana pasada les reprochara que usaran fondos del ITS para financiar un concierto de los 40 Principales cuando ahora se destinan al festival Mallorca Live.

También le ha echado en cara que un proyecto impulsado por la Conselleria de Turismo tan solo tenga un 2% de ejecución, unos 70.000 de los 3,1 millones de euros previstos, o que haya iniciativas "en un cajón" como el centro de formación profesional de náutica del Port d'Alcúdia.

El conseller ha rebatido las acusaciones de Pou exponiendo que durante el Govern del Pacte solo se ejecutaron 50 de los 480 millones de euros previstos del ITS, lo que mereció un informe de la Sindicatura de Cuentas "que les puso en evidencia".

Además, ha defendido que las convocatorias lanzadas durante su mandato, la extraordinaria de 2023 y la ordinaria de 2024-2025, tienen un nivel de licitación del 94%.

"No querrá que a día de hoy esté todo acabado y justificado. Creo que no toca en el plazo de tiempo que ha pasado", ha subrayado.