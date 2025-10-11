PSIB acusa al Govern de "desmantelar las políticas públicas de salud mental" y exige que "vuelvan a ser una prioridad"

Suárez reclama recursos e iniciativas al Govern, tras presentar un plan estratégico "sin presupuesto y sin contenido definido"

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha acusado al Govern de "desmantelar las políticas públicas de salud mental" y ha exigido que "vuelvan a ser una prioridad".

En nota de prensa, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemoraba este pasado viernes, 10 de octubre, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Teresa Suárez ha acusado al Govern de "desmantelar el departamento y las políticas de salud mental".

Según la socialista, tras varios cambios en la dirección general de Salud Mental y cuando hace más de dos años que gobiernan, el Govern de Prohens ha presentado ahora un plan estratégico "que no tiene presupuesto". Al respecto, Suárez ha recordado que hace meses que el Grupo Parlamentario Socialista reclama este plan, que se resume en "un powerpoint del cual el Govern todavía está trabajando con los indicadores".

Para la socialista, es "muy grave" que "el Govern venda humo el día de la salud mental", teniendo en cuenta que "en dos años y medio no tienen plan estratégico y ahora anuncian 16 psicólogos en los centros de salud".

"Mientras el Govern está desmantelando un departamento que tenía que ser una de las políticas estrella de la presidenta Prohens", Baleares "es el territorio donde se consumen más ansiolíticos de todo el Estado, más de la mitad de los jóvenes han tenido pensamientos suicidas y día a día crece el consumo de antidepresivos", ha lamentado la diputada.

Por este motivo, Suárez ha reclamado al Ejecutivo autonómico "recursos económicos, iniciativas y políticas concretas que ayuden la ciudadanía de las islas a vivir y no sobrevivir", paliando preocupaciones de la ciudadanía como el acceso a la vivienda, la "falta de oportunidades" para jóvenes o la "saturación" turística.

Finalmente, ha destacado la necesidad que el Govern haga públicas las listas de espera para acceder a los servicios de salud mental, "que la consellera de Salud tiene actualmente ocultas y escondidas en el cajón", a pesar de las reiteradas peticiones del PSIB-PSOE.