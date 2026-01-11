PSIB acusa a Govern de "devaluar derechos lingüísticos" rebajando la nota para obtener un certificado de catalán

La diputada del PSIB y secretaria general de los socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, en rueda de prensa. Archivo. - PSIB-PSOE

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha acusado al Govern del PP de Marga Prohens de "seguir dando pasos" para "devaluar derechos lingüísticos", después de que la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes haya propuesto rebajar la nota necesaria para obtener un certificado de catalán en ESO y Bachillerato.

Así se ha pronunciado la diputada del PSIB en el Parlament y secretaria general de los socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, este domingo, en una nota de prensa, en la que ha denunciado que "una vez más, la palabra dada de Prohens no quiere decir nada", y ha recordado que pese a que la presidenta haya repetido "una y otra vez que pondría líneas rojas" a Vox con el catalán, y que no daría ningún paso atrás en la defensa de la lengua propia, "la realidad es bien diferente a lo que predica, de la 'palabra dada', puesto que Prohens mueve estas líneas rojas a su conveniencia".

En este sentido, Fernández ha recordado la denuncia de los sindicatos educativos ante la propuesta de la Conselleria de rebajar la nota necesaria para acreditar un nivel de catalán. Hasta ahora, obtener un ocho acreditaba un nivel B2 en la ESO y un nivel C1 en el Bachillerato. Pero "ahora, el PP ha decidido rebajar la nota a un 7", lo que supone "devaluar el catalán, la lengua propia", ha advertido.

La diputada socialista también ha criticado que, por otro lado, el PP y Vox negocian eliminar el requisito de catalán para cubrir plazas de difícil cobertura, tal como ya han hecho en la sanidad, lo cual a juicio de la socialista "no ha servido para nada" y "no ha dado ningún resultado positivo", puesto que "las listas de espera son más largas que nunca". "Aun así", ha lamentado Fernández, "insisten en repetir el mismo error en Educación".

Eliminar el requisito de catalán para obtener una plaza de funcionario en oposiciones de difícil cobertura, afectaría según la socialista de manera "especialmente grave" territorios como Formentera. Fernández ha apuntado que "en Formentera, todas las plazas son consideradas de difícil cobertura"; y se ha preguntado si no se exigirá el catalán en ninguna plaza de Educación destinada a esta Isla. "Es un ataque directo a la lengua propia. El Govern cede a las obsesiones de Vox", ha subrayado.

En todo caso, la diputada socialista ha reprochado al Ejecutivo autonómico que, "en lugar de ponerse a trabajar para resolver las necesidades reales de los centros educativos, continúe centrándose en recortar derechos lingüísticos". En este sentido, ha recordado que estos días "niños y docentes se están congelando dentro de las aulas por la falta de una climatización adecuada", un problema que el Govern "no afronta con la urgencia necesaria".