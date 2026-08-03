El PSIB acusa al Govern de "favorecer" el aumento del precio de la vivienda e insiste en topar el alquiler

La diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido en una rueda de prensa - PSIB-PSOE

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha responsabilizado al Govern del incremento del precio de la vivienda, considerando que si se hubiera aplicado el tope de precios los ciudadanos de las Islas pagarían menos por el alquiler.

En el caso del alquiler, Baleares lidera los precios de la vivienda más elevados de España y, en compraventa, los aumentos se sitúan cerca del 30 por ciento en los últimos tres años, ha señalado la formación en una nota de prensa.

Para la diputada socialista Mercedes Garrido, el Govern de Marga Prohens "ha favorecido" este incremento. "Para comprar hoy una casa de unos 80 metros cuadrados, se necesitan más de 500.000 euros", ha advertido.

Igualmente, ha asegurado que hace tres años el alquiler de un piso costaba entre 900 y 1.000 euros, mientras que ahora alcanza entre 1.600 y 1.800 euros.

"Si en julio de 2023, dos meses después de la entrada en vigor de la ley estatal de vivienda, el PP hubiera topado los precios del alquiler en estas islas, quien ahora está pagando 1.600 euros, estaría pagando menos de 1.000", ha defendido.

Además, la socialista ha reprochado al Govern que "no haya realizado ninguna promoción de vivienda pública" y ha considerado que la vivienda a precio limitado es "inaccesible" para los baleares.

A su parecer, la política del Ejecutivo implica que los pisos que se promocionan hoy no sean "asumibles" para la ciudadanía. "Lo único que hace es favorecer la especulación y las segundas residencias de capital extranjero", ha concluido el PSIB.