El PSIB acusa a Martínez de "poner en riesgo la seguridad de la gente" con el "caos" del encendido de luces de Navidad

Cientos de personas durante el encendido de las luces de Navidad de Palma, por primera vez celebrado en la plaza de España. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Palma ha reclamado explicaciones al alcalde de Palma, Jaime Martínez, porque, a su modo de ver, se "puso en riesgo la seguridad de la gente" por el "caos" que se habría vivido durante el encendido de luces de Navidad.

Los socialistas han registrado una solicitud de información donde solicitan explicaciones ante la "improvisación" de un acto que "tendría que haber garantizado, en todo momento, la seguridad de las personas".

En una nota de prensa, el portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós, ha aseverado que el alcalde" provocó el caos" en el encendido de las luces de Navidad, ya que "miles de familias sufrieron las aglomeraciones, la falta de espacio y que se pusiera en riesgo su seguridad por no prever el cierre o el desvío del tráfico".

Ducrós ha explicado que "no fue una celebración", sino una "irresponsabilidad fruto de la dejadez" del alcalde y del PP. Por eso, los socialistas de Palma han exigido "explicaciones inmediatas".

"El PSIB quiere saber qué falló, quién tomó las decisiones y por qué no se garantizó la seguridad. La ciudadanía tiene derecho a disfrutar de actos seguros y muy organizados. La seguridad no es opcional, el alcalde y el PP tienen que asumir su responsabilidad y dar explicaciones", ha alegado.

De este modo, los socialistas piden, ante las "numerosas quejas de la gente" que asistió al acto, todos los informes que avalen el cambio de ubicación del encendido de las luces de Navidad, que pasó del Born a la plaza de España; el Plan de Autoprotección que se redactó para la nueva ubicación; el número de reuniones que se llevaron a cabo para preparar el encendido; el dispositivo de la Policía Local y cuáles eran las instrucciones que tenían en relación a los cortes de tráfico no programados de forma previa; si la policía tuvo que cerrar el tráfico de una parte de Avenidas después de que la gente ocupara los carriles de la calle porque en la plaza ya no cabía nadie más y el dispositivo y refuerzo previsto para la EMT con las modificaciones de ruta.

Para el portavoz socialista, el encendido de las luces de Navidad tendría que ser un día "para la ciudadanía, para las familias y los niños".

"Lo que se vio el pasado sábado demuestra que el alcalde no se preocupa por la gente, no previó ninguna de las situaciones peligrosas que se dieron ante su improvisación. El tráfico de Avenidas se tendría que haber cortado, la gente tuvo que ocupar los carriles mientras los coches y los buses circulaban a su lado", ha afirmado Ducrós.