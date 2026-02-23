El PSIB acusa a Prohens de incumplir promesas con las medidas para frenar la saturación y con el sector del taxi

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "incumplir promesas" en materia turística y también con el sector del taxi.

Así lo ha criticado este lunes el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha criticado que el Govern anunció medidas para frenar la masificación turística pero que "todos los proyectos van en dirección contraria".

En este sentido, ha lamentado que la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) haya quedado "en un despacho", tras aplazarse su votación en la mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

Igualmente, ha continuado el portavoz, tampoco se ha establecido un nuevo impuesto a los coches de alquiler ni se ha aumentado el canon del agua.

Negueruela ha criticado que no estén en vigor las regulaciones de la entrada de vehículos en Menorca y Mallorca y, sobre esta última, ha acusado al Consell de "no querer presentar" la propuesta.

El socialista ha rechazado también la ley de la Serra de Tramunatana presentada por el Consell de Mallorca que, a su entender, "fomenta todavía más la turistificación" al "facilitar más negocio turístico".

Finalmente, ha criticado la gestión del Govern con la regulación de taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC), aprobado el pasado viernes en el Consell de Govern. "Si la norma es criticada por el sector del taxi quiere decir que no se ha hecho lo que se prometió", ha dicho.