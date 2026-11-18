Archivo - La candidata a las eleciones al Govern por el PSIB, Rosario Sánchez. - PSIB - Archivo

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "machista" por criticar la "hipocresía" de la vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, tras conocerse que su pareja tiene viviendas en propiedad, mientras que el PP ha tachado de "hipócritas" a los socialistas.

"Prohens ha utilizado el acto para presentar la campaña del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para convertirse en una machista y avalar la persecución del PP contra las mujeres del PSOE", ha reprobado la diputada del PSIB Mercedes Garrido en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces.

Según ha remarcado, los socialistas defienden "en todo momento" los impuestos, la redistribución de la riqueza y que paguen más los que más tienen, "independientemente de su religión o bolsillo". "Lo defendemos sea cual sea nuestro patrimonio, cosa que Prohens no puede decir", ha zanjado.

Por su parte, en la siguiente rueda de prensa, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha cargado contra el PSIB por "atacar" las grandes herencias y los grandes tenedores, cuando "parece ser que la pareja de Rosario Sánchez es un gran tenedor, recibe herencias, es un rentista y tiene alquileres turísticos".

Desde el PP, ha remarcado Durán, no critican la actividad de la pareja de la socialista por ser el administrador de una sociedad que gestiona el alquiler de 15 pisos, siempre que sea legal y pague los impuestos correspondientes.

Sin embargo, ha recriminado que la candidata socialista a las elecciones autonómicas de 2027 "vaya a un mitin a decir que las viviendas son para vivir y que hay que ir en contra de los rentistas".

"Y luego la justificación es que en este caso no --el de la pareja de la socialista-- porque paga sus impuestos, resulta que lo ha heredado y que tiene un alquiler que no es muy alto", ha añadido.