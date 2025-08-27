El PSIB acusa a Prohens de oponerse al reparto de menores migrantes para "competir en odio y racismo con Vox"

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PSIB ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de oponerse al reparto de menores migrantes y de impulsar políticas "racistas e inhumanas" con el objetivo de "competir en odio y racismo con Vox".
Así se ha expresado la mañana de este miércoles el secretario de Nuevos Derechos, Cooperación y Migraciones de los socialistas, Omar Lamin, en una rueda de prensa.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de cada una de las comunidades autónomas, el paso previo a poder comenzar con las derivaciones.
El Govern ha anunciado su intención de recurrir este y otros decretos ante el Tribunal Supremo para tratar de impedir que lleguen a Baleares unos 49 menores migrantes procedentes de Canarias.
Para Lamin, esta negativa es parte de una estrategia del Ejecutivo autonómico para "competir en odio y racismo" con Vox, que en el archipiélago da apoyo parlamentario al PP.
"Ignoran las necesidades de los más vulnerables y hacen políticas en contra de los intereses de estos niños, y lo hacen con el objetivo claro de competir con Vox para ver quién suelta la mentira más grande", ha sostenido el también diputado socialista en el Parlament.
Lamin ha considerado que si los servicio de protección de menores --dependientes de los consells insulares-- están en una situación de sobresaturación, como alega el Govern, se debe a que a lo largo de los dos últimos años no se han ampliado las plazas de acogida y se ha ido "mermando la calidad del sistema de protección con el objetivo de que los niños de color tengan menos atención que los que son de aquí".
"Es absolutamente indecente, indignante e irresponsable que responsables políticos manifiesten su incapacidad y vaguería diciendo que a partir de ahora solo podrán cubrir las necesidades básicas de los menores llegados en patera", ha criticado.
El Consell de Mallorca viene alertando desde hace unas semanas de que si su sistema de protección de menores sigue sobresaturado tendrán que limitarse a ofrecer un servicio "meramente asistencial".
Ante ello, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha asegurado que está buscando de la mano del Ejecutivo autonómico nuevos espacios en los que poder atender a los menores migrantes y uno de los que se baraja es el antiguo cuartel de Son Tous.
"Lo que no dicen es que junto a estos a los que quieren alojar en tiendas de campaña también acabarán alojando a niños del conjunto del sistema de protección. ¿O es que quieren hacer un sistema de dos velocidades, uno para los de aquí y otro para los africanos o los que tengan un color de piel un poco más oscuro?", ha replicado Lamine.
A su parecer, Prohens ya ha manifestado "clarísimamente" que en su Govern optan por el "racismo institucional y las políticas inhumanas".