El PSIB de Alaró pide la apertura "inmediata" del centro de día un año después de finalizar las obras

Representantes del PSIB y mayores de Alaró frente al centro de día. - PSIB

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Alaró ha reclamado la apertura "inmediata" del centro de día para gente mayor en el municipio, tras un haber acabado las obras hace más de un año.

Los socialistas han apuntado que ni el Ayuntamiento de Alaró, ni el Govern han conseguido abrirlo porque "no se cumplen los requisitos necesarios", según ha explicado el PSIB en una nota de prensa.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernàndez, ha exigido que se abra "inmediatamente" este centro de día para dar servicio a la gente mayor de Alaró.

"Desde mayo de 2025 no se han cumplido los requisitos mínimos para la apertura de las 25 plazas del centro de día, por lo que se priva a la gente mayor del municipio de un servicio imprescindible para usuarios y familias", ha mantenido.

Asimismo, ha señalado que el caso de Alaró "no es diferente" al de otros centros de día que el PP "se ha encontrado ejecutados" porque se impulsaron durante la pasada legislatura y que "no han sido capaces de abrir después de acabar las obras".

De este modo, ha puesto los ejemplos de Cala d'Or, Badia Gran, Calvià, Porreres, Miquel Mir de Inca y Alaró, ya que ha considerado que son centros que el PP "no ha gestionado de manera eficiente", cuando "se los han encontrado hechos" y "solo se trataba de dotarlos con el material y el personal adecuado".

El portavoz del PSIB en Alaró, Andreu Vidal, ha apuntado la necesidad "imperiosa" de las plazas de centro de día para la gente mayor que hay el municipio, puesto que actualmente hay ocho personas que "tienen que ir al centro de día de Consell pero que ya podrían estar en Alaró, si Ayuntamiento y Govern hubieran hecho su trabajo".

También ha censurado que en el último año el PSIB ha preguntado "en repetidas ocasiones" en el pleno del Ayuntamiento de Alaró por el centro de día y "siempre les han dado largas". Fernàndez y Vidal han estado acompañados del diputado del PSIB en el Parlament Omar Lamin, y la portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofia Alonso.