El PSIB alerta de riesgos para la seguridad viaria en la ruta alternativa de acceso a Alaró

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alaró ha alertado que el mal estado del acceso alternativo al municipio por el camino viejo de Orient presenta riesgos para la seguridad viaria.

El mal estado de la vía, ha apuntado el PSIB en un comunicado, es fruto de la "dejadez y falta de previsión" del equipo de gobierno municipal ante una situación "crítica" de la que ya advirtieron.

Las consecuencias de esta "inacción" son una vía "completamente deteriorada" con agujeros, cañerías de agua insuficientes y un estado del firme "incompatible con el volumen de tránsito que soporta" que se ha visto agravado por las recientes lluvias.

Los socialistas han considerado que es "irresponsable" mantener la carretera en esta situación "sin actuar de manera inmediata". "La seguridad de los vecinos de Alaró no puede seguir siendo secundaria ni víctima de la improvisación", han subrayado.

Es por ello que han exigido al Ayuntamiento "actuaciones urgentes, inversiones reales y medidas efectivas de seguridad" antes de que se tengan que lamentar "consecuencias más graves".