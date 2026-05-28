El PSIB apunta que el Ayuntamiento de Calvià compró el Hostal Colón 400.000 euros más caro de lo que anunciaba

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, junto al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, frente al antiguo Hostal Colón de Peguera, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià ha afirmado que el Ayuntamiento de Calvià habría adquirido el Hostal Colón de Peguera por un precio 400.000 euros superior al que se anunciaba inicialmente en un portal inmobiliario.

La agrupación local de los socialistas ha calificado la operación de "auténtico escándalo", ya que "las cifras hablan por sí solas", según han argumentado en una nota de prensa.

En ese sentido, el PSIB han señalado que, en septiembre de 2023, el Hostal Colón se anunciaba en un portal por un precio inicial e 890.000 euros. Sin embargo, dicho anuncio fue retirado "apenas cuatro días después de la realización de la tasación municipal". Finalmente, el Ayuntamiento acabó adquiriendo el inmueble por 1.290.000 euros.

La portavoz del PSIB de Calvià, Nati Francés, ha asegurado que cada día "aparecen más preguntas y menos respuestas" sobre una operación que, a su juicio, "genera una enorme preocupación entre los vecinos de Calvià".

"Es una diferencia de 400.000 euros entre el precio anunciado públicamente y el precio final pagado por el Ayuntamiento. Es gravísimo y alguien tendrá que dar muchas explicaciones", ha señalado.

La portavoz socialista también ha criticado que PP y Vox votaran en contra de la creación de una comisión de investigación para esclarecer todo lo sucedido, por lo que les ha acusado de "bloquear la transparencia" y "dar la espalda a la ciudadanía de Calvià". "Si no tienen nada que esconder, no se entiende que se nieguen a investigar", ha afirmado.

A pesar de ello, ha adelantado que llegarán "hasta el final" para esclarecer todos los hechos relacionados con esta operación urbanística y económica.

"El PSIB no va a parar hasta que se conozca toda la verdad. Los vecinos merecen saber qué ha pasado con el dinero público y quién tomó las decisiones", ha añadido Francés.

Asimismo, desde el grupo socialista no descartan emprender acciones judiciales una vez se disponga de toda la información relacionada con el caso, ya que, en su opinión, es un "escándalo mayúsculo". "Hay demasiadas dudas, demasiadas contradicciones y muy pocas respuestas por parte del alcalde, Juan Antonio Amengual, y del equipo de gobierno", ha concluido Frances.