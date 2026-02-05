El PSIB apunta que la zona escolar única beneficia a "quien tiene tiempo, coche y recursos"

Los representantes del PSIB Sofía Alonso, Amanda Fernández y Joan Ferrer. - PSIB

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha mostrado su rechazo a la zona escolar única propuesta por el Govern y calificado de "falacia" el argumento de que responde a la "libertad de elección", puesto que, a su juicio, es "libertad para unos pocos" y "una obligación para el resto", al "beneficiar a quien tiene tiempo, coche y recursos".

Para los socialistas, el planteamiento que hace el Govern para aprobar esta zonificación supone "un retroceso gravísimo en igualdad de oportunidades, cohesión social y movilidad ciudadana", según ha explicado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández.

En una nota de prensa, la socialista ha subrayado que el Pleno del Consell Escolar de Mallorca ya la ha rechazado, con los votos de los representantes socialistas y de FAPA Mallorca. Asimismo, expresado su deseo de que este posicionamiento se traslade al mismo órgano de Baleares y también a los responsables de la Conselleria de Educación y Universidades.

Fernández ha aseverado que el PP convierte la educación en "un privilegio, no en un derecho", ya que, a su modo de ver, la propuesta del Govern "rompe la cohesión social, segrega el alumnado y convierte los centros de barriadas vulnerables en guetos educativos".

Al mismo tiempo, ha advertido que la combinación de zona única y el punto de antiguo alumno es un mecanismo de "filtrado social", que "favorece a la concertada" y "perjudica las familias recién llegadas o sin vínculos previos".

Por estos motivos, su formación ha presentado distintas mociones en el Parlament, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos para que se mantenga la zonificación vigente, porque "fomenta los valores de proximidad y arraigo de los alumnos a los centros educativos donde tienen que cursar los estudios".

Del mismo modo, solicitan la existencia de informes previos de impacto en la movilidad, la equidad y la segregación, junto con la creación de una comisión permanente para garantizar una escolarización "equilibrada y de proximidad", el impulso de un Plan Insular de Entornos Escolares Seguros y la distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas.

"El PSIB no permitirá que el PP desmonte el ascensor social que siempre ha sido la educación. Esta moción es una herramienta para proteger la escuela pública y el futuro de los niños de Mallorca", ha afirmado.

Fernàndez ha instado al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, a que "escuchen a la comunidad educativa", porque el Consell Escolar de Mallorca ha aprobado "un informe que rechaza la zonificación que quiere implantar el Govern, con el apoyo de la FAPA".

La socialista ha tildado de "arbitraria" la norma que propone el Govern, que propone su aplicación sobre de todo el territorio de Baleares, a excepción de cuatro municipios con alcaldías del PP, como son Calvià, Andratx, Selva y Santa Margalida.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, ha explicado que trasladará este debate al pleno de la institución insular previsto por la semana que viene y que la misma iniciativa se presentará en el Parlament y en los plenos de los ayuntamientos.

Además, ha remarcado que el PSIB apoyó la postura de FAPA Mallorca en el Consell Escolar de Mallorca, que "ha descalificado de manera clara la propuesta segregacionista" de Educación. "El Govern actúa contra el criterio de los expertos y de las familias", ha destacado.

Alonso ha puntualizado que la Lomloe, la Ley de Educación de Baleares y la normativa europea establecen "claramente" que se tiene que "evitar la segregación y garantizar la proximidad", de modo que, en su opinión, la propuesta del Govern "vulnera estos principios y no cuenta con ningún informe de impacto que la justifique".

El conseller insular PSIB y representante en el Consell Escolar de Mallorca, Joan Ferrer, ha detallado que numerosas disposiciones de esta normativa de aplicación europea, estatal, autonómica y local en materia de educación y movilidad queda "vulnerada con el proyecto de zonificación única del PP".

De esta manera, ha instado a que las conclusiones del Consell Escolar de Mallorca sean "respetadas y escuchadas", a pesar de que el informe que se ha aprobado es "precisamente el contrario a las tesis del Govern".

El PSIB de Mallorca ha reiterado su compromiso con una escuela pública "libre, inclusiva, igualitaria y arraigada en el territorio", y han anunciado trabajarán en todas las instituciones y junto a las familias para impedir que PP y Vox "impongan una medida profundamente injusta y clasista".