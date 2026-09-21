El PSIB asegura que el Govern aplica una política turística de "permanente de mentira": "Basta de juegos"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en rueda de prensa.- EUROPA PRESS

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha asegurado este lunes que el Govern ejerce una "política permanente de mentira" en relación con el modelo turístico, tras rechazar un aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y solicitar, a la vez, una reducción de las tasas aeroportuarias.

El PSIB ha considerado en rueda de prensa que es una "contradicción" que el Govern proponga subir el ITS mientras pida una reducción de tasas para las aerolíneas Ryanair y Easyjet, así como fomentar las rutas entre Baleares y destinos como Dubái, Catar o Abu Dabi en los meses de temporada baja.

Asimismo, ha criticado a Aena por primera vez al considerar que los aeropuertos se están convirtiendo "en una suerte de mercadillo". Además, se ha mostrado en contra de la ampliación de los aeropuertos de Palma y Eivissa y ha avisado que "basta de juegos".

Negueruela se ha referido también al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) y ha criticado al PP. "¿Por qué piden mejoras en las infraestructuras, pero luego piden que bajen las tasas aeroportuarias?", se ha preguntado.

El socialista ha sostenido que el Govern conocía la cifra prevista de pasajeros para 2021 en Baleares, en torno a 51 millones de viajeros. "El PP en vez de mirar al cielo debería mirar a tierra y gestionar qué está haciendo", ha alegado.

EL CONSELL DE MALLORCA PUEDE AMPLIAR LAS PLAZAS TURÍSTICAS

El socialista ha afirmado sentirse "espantado" porque el plan de intervención de ámbitos turísticos que preveía una reducción de 18.000 plazas turísticas "no se va a reformar", tras anunciar el Consell de Mallorca que no modificará el plan turístico.

En este sentido, ha destacado que el PP practica un "modelo de crecimiento de plazas turísticas en hoteles y viviendas turísticas" y ha augurado que también crecerá el número de barcos, vuelos y coches.

Negueruela se ha mostrado "radicalmente en contra" de que el Consell de Mallorca pueda crear más plazas turísticas que generarían más "presión" sobre los ciudadanos porque existirían para acoger a más turistas.

"Ni más plazas en Mallorca, ni más vuelos en aeropuertos, ni bajadas de tasas, y sí subir el ITS y sí a una moratoria que reduzca plazas turísticas", ha concluido el portavoz.

EL PP RECHAZA LA AMPLIACIÓN DE LOS AEROPUERTOS

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido que "el PP rechaza cualquier aumento de capacidad de los aeropuertos" y ha destacado que "no entienden" la previsión de Aena de aumentar el número de pasajeros hasta los 51 millones.

Según ha explicado, el Govern defendía "inversiones no ligadas a ampliaciones de aeropuertos, sino a mejoras" de la infraestructura, una información que el Ejecutivo autonómico ha hecho pública en su página web, ha recordado.

Sagreras ha considerado que "el PSOE se manifiesta contra sus propias medidas" y ha pedido a los socialistas que abandonen su "cinismo". "No sé a quién engañan, pero no se puede tratar a los ciudadanos como ignorantes y como tontos", ha concluido.