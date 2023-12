El PSIB asegura que los Presupuestos del Consell están "descuadrados, no tienen rumbo y viven de la herencia"

PALMA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha justificado este miércoles su voto en contra de los Presupuestos del Consell de Mallorca de 2024 al considerar que están "descuadrados, no tienen rumbo y viven de la herencia del pasado".

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha dicho que las cuentas se aprueban con un 'agujero' e incumpliendo la estabilidad presupuestaria por una partida de 12 millones de euros de deuda con la que el equipo de gobierno pretende financiar el Plan de Obras Municipales.

El Grupo Socialista se ha opuesto a estos Presupuestos con "ingresos y gastos que no cuadran". "El equipo de gobierno ha asumido implícitamente que el presupuesto está descuadrado cuando afirma que los ingresos suplementarios del Estado cubren la bajada de ingresos del Govern sobre la previsión inicial", han indicado los socialistas.

En este sentido, añaden que el equipo de gobierno PP-Vox "tendría que haber enmendado" su presupuesto, para incluir una partida que cuadrara los ingresos y los gastos, respecto al proyecto que aprobaron inicialmente, pero no lo ha hecho, y esto hace que se mantenga el "desequilibrio" entre ingresos y gastos en el texto aprobado definitivamente.

El PSIB recuerda que el presupuesto definitivo aprobado incluye una partida de ingresos de 12 millones de euros que proviene de deuda contraída por PP-Vox, en un entorno en el que ya se ha anunciado que en 2024 se volverá a exigir el cumplimiento de las reglas fiscales a las administraciones locales.

Así, la anterior presidenta del Consell considera "increíble" que con un Consell saneado de la pasada legislatura "ahora PP-Vox hagan deuda". Además, añade que, cuando se vuelvan a aplicar las normas fiscales, "no podrán justificar incluir esta nueva deuda en las cuentas". "El señor Galmés espera financiar el Plan de Obras Municipales con esta deuda, ¿cómo se lo piensa explicar a los alcaldes que no tiene financiación porque las normas fiscales no le dejan usar esta deuda?", se ha preguntado la socialista.

Finalmente, se ha preguntado cómo afectará a la aportación financiera del Consell de 2024 la bajada de ingresos del Govern por las reformas fiscales a los impuestos de Patrimonio y de Transmisiones Patrimoniales y, por otro lado, ha criticado el "derroche de recursos de PP-Vox cuando han destinado 43 millones de euros a Tirme, mientras que tienen gente en la calle por falta de plazas de inclusión social".