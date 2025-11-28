El PSIB asegura que el rechazo al techo de gasto del Gobierno central resta 153 millones de financiación para Baleares

Archivo - El diputado del PSOE Pepe Mercadal durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en una foto de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado al PP su voto en contra de este jueves al techo de gasto del Gobierno central, lo que han calculado que provocará que Baleares deje de ingresar 153 millones de euros en los próximos tres años.

Así lo ha aseverado el diputado del PSOE en el Congreso, Pepe Mercadal, quien ha indicado que, con su rechazo, el PP votó en contra de que "todas las comunidades autónomas, también Baleares, puedan invertir más los próximos años", que en el caso balear ha estimado en 153 millones que "podrían haberse destinado a sanidad, educación o servicios sociales", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

"Los diputados 'populares' han preferido obedecer una vez más a los intereses del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, centrado en desgastar el Gobierno de España, en lugar de los intereses de la ciudadanía de Baleares, al bloquear, una vez más y por sistema, la llegada de un dinero necesario para la comunidad autónoma", ha manifestado.

Para el diputado socialista, es "muy negativo" que el PP haya vuelto a rechazar recursos que podrían haber ido a "abrir más residencias para gente mayor, centros de día, centros de salud, contratar más médicos, más enfermeros, más profesores o abrir nuevas escuelas", pero, a su manera de ver, el PP "no quiere este dinero para mejorar los servicios de la ciudadanía".

"El voto en contra de estos 153 millones de euros para la senda de estabilidad, se suma al no de la presidneta del Govern, Marga Prohens a la condonación de la deuda de 1.741 millones de euros. No vale criticar con una mano todo el que hace el Gobierno de España y, con la otra, votar en contra de que lleguen más recursos que nunca en las Baleares", ha remarcado.

El PSIB ha recalcado que este 2026 Baleares recibirá "más financiación que nunca del Estado". Concretamente, llegarán a las islas 4.191 millones de euros, cuando en 2018 con Gobierno del expresidente, Mariano Rajoy, "llegaron solo 2.906 millones de euros". "En los siete años de gobierno de Pedro Sánchez, han llegado 9.122 millones de euros más que en los siete años del último gobierno del PP", ha incidido.