El PSIB de Calvià reclama paralizar la construcción de viviendas en Cas Català por "no ofrecer garantías de seguridad"

La portavoz del PSIB de Calvià, Nati Francés, y el diputado del PSIB Carles Bona. - PSIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha solicitado al Ayuntamiento de Calvià que detenga la construcción de viviendas en es Barranc de Cas Català, ya que entiende que es una "irresponsabilidad" que se apueste por proyectos urbanísticos en zonas que "no ofrecen garantías de seguridad".

De este modo, la agrupación local ha mostrado su apoyo a las quejas vecinales contra el proyecto de construcción y la portavoz del PSIB de Calvià, Nati Francés, ha señalado que "ya advirtieron en su momento" que, a su manera de ver, "no tenía sentido levantar viviendas en un terreno donde el agua se acumula cada vez que llueve con intensidad".

En una nota de prensa, han alegado que el Consistorio "todavía está a tiempo" de poder pararlo y entienden que Calvià dispone de otros suelos "más adecuados y seguros" para impulsar vivienda asequible y proyectos de interés social, "sin poner en riesgo a futuras familias, ni alterar el equilibrio ambiental de la zona".

Francés ha reiterado que la planificación urbanística debe hacerse "con cabeza y con sensibilidad" hacia el territorio y sus vecinos, dado que "no se puede construir contra el sentido común".

"El PSIB de Calvià celebra la movilización vecinal y pide al Ayuntamiento que escuche las voces de la zona, paralice cualquier iniciativa urbanística en es Barranc de Cas Català y apueste por una política de vivienda sostenible, protegida, segura y al servicio del interés general", han defendido.