El PSIB carga contra el Ayuntamiento de Sóller por su intención de prohibir juegos y actividades en las playas

Vista general del puerto de Sóller y su playa. - PSIB

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Sóller ha cargado contra el Ayuntamiento por su intención de sacar adelante la nueva ordenanza de regulación de las playas, que contempla medidas como la prohibición de juegos y actividades de ocio o del nudismo.

Los socialistas, según ha informado el PSIB en un comunicado, han considerado que responden a "una actitud propia de otras épocas" y que por ello presentaran enmiendas con el fin de "suavizarla" o "redirigir muchas de las limitaciones sin sentido".

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Jaume Mateu, ha reconocido que ven con buenos ojos crear una ordenanza cívica, pero ha defendido que esta debería ser "para favorecer la convivencia y que todo el mundo pueda disfrutar de las playas, tanto turistas como residentes".

Por el contrario, la normativa propuesta por el equipo de gobierno 'popular' es "muy dura, va contra la libertad y no tiene en cuenta la realidad de los niños jóvenes y familias del pueblo".

"Mientras llegamos al tercer verano sin ninguna medida para combatir la saturación turística y en nuestras carreteras, el PP plantea limitaciones para los residentes y las familias de Sóller, que no podrán jugar en la arena de nuestras playas", ha criticado Mateu.

El socialista, además, se ha preguntado cómo piensa el Ayuntamiento hacer cumplir esta ordenanza y aplicar su régimen sancionador, que prevé multas de hasta 3.000 euros, teniendo en cuenta los problemas de movilidad y las altas cargas de trabajo de la Policía Local.

Es por ello que ha pedido que se revisen las prohibiciones y que se apueste por regular la convivencia a través de medidas como campañas de sensibilización sobre actitudes cívicas en las playas, el establecimiento de horarios para poder llevar perros a las playas o regular la posibilidad de fumar.

Además, los socialistas le han pedido al alcalde, Miquel Nadal, que se centre en los problemas urgentes de la ciudadanía como son la dificultad para acceder a una vivienda, la falta de agua o los problemas de movilidad.