El PSIB censura el "caos absoluto" del Consell de Mallorca por los fallos informáticos en la venta de plazas turísticas

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado el "caos absoluto" del departamento de Turismo del Consell de Mallorca después de la caída de los sistemas informáticos, que ha provocado que la venta de plazas turísticas se posponga.

El conseller insular del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Andreu Serra, ha explicado que es "la segunda vez" que se sacan a la venta plazas turísticas, por lo que ha indicado que "algo falla" porque en julio "ya se vivió el caos que provocó" y ahora en septiembre se vuelven a abrir las plazas de Bienes Catalogados.

En un comunicado, Serra ha añadido que lo vivido este lunes es un ejemplo más de la "nefasta gestión" de PP y Vox en el Consell de Mallorca, en este caso, en el departamento de Turismo con el conseller insular, José Marcial Rodríguez al frente.

Finalmente, el conseller insular socialista ha apuntado que entidades del propio sector turístico como la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) han criticado y pedido la dimisión de Rodríguez por "el caos y la falta de gestión" de su departamento.