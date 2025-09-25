El PSIB censura la "política racista" del PP en la acogida de menores migrantes

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández y la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera - EUROPA PRESS

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado este jueves la "política racista" del PP en la acogida de menores migrantes en Mallorca y ha acusado al equipo de gobierno del Consell Insular -PP y Vox- de "incompetencia" en la gestión.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, han explicado en rueda de prensa que la institución insular, a través del IMAS, ha enviado cartas a los ayuntamientos preguntando si "tenían espacios, equipados o no", para acoger a menores no acompañados, algo que han calificado como una "incapacidad de gestión". Según su opinión, "no tienen ninguna intención de solucionar" este tema.

Fernández ha considerado que el Consell de Mallorca debe dar "una esperanza de futuro" a estos menores y ha lamentado que el PP no haya "hecho nada en dos años y medio". Además, ha considerado que no lo hacen porque "no les interesa acoger a los inmigrantes" y ha pedido que el IMAS acuda a las reuniones para solucionar estas gestiones.

Cladera ha descrito el mandato del presidente del Consell, Llorenç Galmés, como una "política institucional racista" en la que, según su opinión, no se protege a los menores. También ha considerado "vergonzoso" que anuncien públicamente que no acogerán a los dos menores que vienen de camino desde Canarias cuando se trata de "un tema de derechos humanos".