El PSIB centrará en la saturación turística, la vivienda y el cambio climático su actividad de final de legislatura

Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística en Sóller. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha avanzado que su actividad para lo que resta de legislatura en el Parlament vendrá marcada por la saturación turística, la vivienda y el cambio climático.

Estas son las principales materias sobre las que fijará su foco el partido y que ha detallado la candidata del PSIB a la presidencia del Govern para las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, tras la celebración de unas jornadas en el Parlament este martes, con motivo del arranque el nuevo curso político.

La también secretaria de Estado de Turismo ha aclarado que esto se evidenciará en "acciones y propuestas concretas", con las que pretenden dar respuesta a las reclamaciones de las islas y "buscar soluciones" que, a su juicio, el Ejecutivo del PP "no ha aplicado".

Sánchez ha criticado la "paralización" del Govern en estos tres años de mandato, que habrían provocado un "retroceso" y ante lo que ha planteado que hay que "superar los distintos retos".

Todo esto se concretará en dos proposiciones legislativas que tendrá que debatir el Parlament próximamente sobre una posible subida de la ecotasa de dos euros en temporada alta --similar a la propuesta anunciada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en 2025-- y la declaración de Baleares como zona de mercado residencial tensionado para limitar la subida de los alquileres.