El PSIB, tras confesar Aldama el cobro de comisiones por las mascarillas: "No hay nadie de ese Govern citado a declarar"

Archivo - El empresario Víctor de Aldama comparece ante la comisión no permanente de investigación en el Parlament balear, a 20 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha defendido que ningún miembro del último Govern de Francina Armengol ha sido llamado a declarar por la Justicia, ni como investigado ni como testigo, después de que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, confesara haber recibido comisiones por contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

La vicesecretaria general de la formación, Rosario Sánchez, ha considerado que "de este tema se ha hablado mucho" y ha llamado a "dejar las cosas claras para no confundir a la gente".

"Hay un hecho constatado por los tribunales, y es que no hay nadie del Govern de ese momento citado a declarar, ni como imputado ni tan solo como testigo, por las mascarillas", ha dicho este viernes en una rueda de prensa al ser preguntada al respecto.

La también secretaria de Estado de Turismo ha sostenido que se han hecho auditorías de los gastos realizados durante la pandemia del coronavirus y que no han desvelado ninguna irregularidad que haya llegado a los tribunales.

"El resultado es que no tenemos ningún imputad ni a ninguna persona que haya tenido que ser citada a declarar", ha insistido.

Aldama, en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, e ha declarado culpable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

El empresario ha asumido a grandes rasgos "el relato fáctico" de la Fiscalía y ha señalado que los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión --la empresa presunto epicentro de la trama-- por administraciones públicas fueron "en virtud de sus relaciones con Ábalos y Koldo" y que "facturó globalmente en concepto de comisiones" hasta 6.676.046,08 euros" a través de otras sociedades.

Aldama ha recordado que ya declaró en sede judicial que "se proyectó abonar comisiones a Ábalos y Koldo (identificado como 'Goblin'), que le fueron solicitadas por ambos por este concepto en la cuantía de 2.000.000 y 500.000 euros, respectivamente".

Y ha agregado que "aproximadamente el 50% de las comisiones devengadas" a favor del empresario, "se pagarían, en la distribución expuesta, a Ábalos y a Koldo, conforme a las cantidades que le fueron solicitadas por ambos".

EL CASO DE VICENT MARÍ

Sánchez ha contrapuesto la ausencia de investigados o testigos de los socialistas de Baleares en la causa judicial que sigue el Tribunal Supremo por la supuesta trama de las mascarillas con la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de continuar con parte del proceso contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por el caso 'La Vida Islados'.

"Tenemos a un presidente del Consell de Ibiza imputado por un caso de corrupción. A veces hablamos de así, de manera poco rigurosa, pero yo hablo en términos judiciales", ha sentenciado.

Cabe recordar que la Audiencia de Palma, aunque ha confirmado la decisión de archivar la parte de la causa que investigaba si fue correcto el uso del procedimiento de emergencia en la contratación de la citada campaña de promoción turística, ha decidido reabrir aquellas que tratan de dilucidar si la adjudicación de la misma fue acorde a la ley y si Marí coaccionó a la funcionaria que denunció los hechos.