El PSIB considera una "fantástica noticia" el incremento del SMI, que ha subido un 54% desde que gobierna Sánchez

Bonet: "Si fuera por Marga Prohens, la gente pagaría más cara la comida, la luz y por ir en transporte público"



PALMA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha considerado una "fantástica noticia para la clase trabajadora" el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha subido un 54% desde que en España gobierna Pedro Sánchez.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha valorado como una "fantástica noticia para la clase trabajadora" la subida del SMI acordada por el Gobierno de España, que este año será del cinco por ciento, lo que supone unos 54 euros más al mes, y un total de 1.134 euros en 14 pagas.

La diputada socialista por Baleares en el Congreso, Milena Herrera, ha explicado que "es una subida extraordinaria que significa un incremento del salario mínimo superior al 54 por ciento desde que gobierna Pedro Sánchez".

Esta medida se suma a las aprobadas esta semana en el Congreso, como la gratuidad del transporte público para Baleares, que solo en Mallorca afectará a 300.000 personas y supondrá que la ciudadanía de las islas se ahorrará unos 60 euros al mes y unos 570 euros al año.

En este sentido, Herrera ha criticado que "ante el pasotismo y el no hacer nada de la señora Prohens, Francina Armengol ha vuelto a conseguir esta gratuidad y ante esto, el PP ha tenido la ocurrencia de votar en contra, y esto es importante que lo sepa toda la ciudadanía cuando suba gratis al tren o al bus este año".

Otra de las principales iniciativas aprobadas ha sido el incremento de las pensiones, que beneficiará a 214.000 pensionistas de las islas, con una subida media del 3,8 por ciento, de 734 euros más en el año. En cuanto a las no contributivas, se incrementan un 6,9 por ciento, igual que el Ingreso Mínimo Vital. Las de viudedad, que suponen "una medida con importante impacto de género, este año suben un 14,1 por ciento, a lo que también se ha opuesto el PP".

A todo ello se tiene que sumar que no subirá la cesta de la compra gracias a la rebaja del IVA al cero por ciento de los productos básicos, como tampoco se incrementará la factura de la luz y el gas, por la rebaja fiscal aprobada en el Congreso.

Ante esto, Herrera ha destacado que "frente a un invierno de medidas de protección socialistas, hay un Govern de Prohens que no solo no tiene ninguna medida propia sino que ordena votar en contra de las que protegen a la ciudadanía", añadiendo que "la ciudadanía de las islas no merece un Govern que solo mira por los intereses de partido en lugar de mirar por el bienestar de la ciudadanía".

Por su parte, el secretario de Organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, ha denunciado que "si fuera por Marga Prohens, la gente pagaría más caro la comida, la luz y para ir en transporte público, mientras que con Francina Armengol y Pedro Sánchez la gente pagará menos y cobrará mejores pensiones y salarios".

Ante el voto en contra del PP a todas las medidas sociales aprobadas esta semana, Bonet ha pedido explicaciones a la presidenta Prohens y la ha acusado de ser "la presidenta del no, y no se puede esconder detrás del argumentario de Génova porque la realidad es que siempre que se aprueba una medida que va en beneficio de Baleares, esta sale con los votos en contra del PP y Vox".

Bonet ha reafirmado el compromiso del PSIB-PSOE de "continuar garantizando desde el Gobierno de España todos aquellos derechos conseguidos que el Ejecutivo radical de PP y Vox quiere eliminar para la ciudadanía", y ha lamentado que "en Baleares hay un Govern sin norte, sin propuestas claras y que en seis meses no solo no ha impulsado ni una sola medida que beneficie a la clase media y trabajadora, sino que se ha limitado a bajar los impuestos a los poderosos, a eliminar las ayudas a sindicatos y patronales y a impulsar medidas que perjudicarán la convivencia como es el caso de la segregación lingüística".

Finalmente, el secretario de Organización ha acusado Prohens de basar su política en "el copiar a Ayuso o en el recibir instrucciones de la Puerta del Sol para tomar medidas, y confrontar con el Gobierno de España para tapar su falta de políticas que beneficien a la ciudadanía de esta comunidad autónoma".