El PSIB constituye un espacio de debate orientado a ofrecer soluciones a las mujeres de Baleares desde el feminismo

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS -

El PSIB-PSOE ha constituido este sábado su Red de Mujeres Electas, un espacio de debate y reflexión orientado a ofrecer alternativas y soluciones a las mujeres de Baleares desde el feminismo.

La creación de esta red, que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de Congresos de Palma, ha coincidido con la celebración de una primera jornada de debate sobre los derechos de las mujeres en España y en Europa, según ha informado el partido en un comunicado.

Durante el acto, la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha definido el feminismo como "la revolución más importante que hay y que habrá en el mundo" y ha llamado a las mujeres socialistas a "ser coherentes" con sus planteamientos.

"Somos feministas, y la lucha feminista es una lucha por los derechos humanos, porque a las mujeres se nos mata por ser mujeres y eso continúa pasando", ha dicho.

En este contexto, la también presidenta del Congreso de los Diputados ha advertido de que "los machistas van destapados" y ha cargado contra el PP por "asumir completamente sus tesis y discursos", algo que a su parecer es "altamente peligroso".

Armengol también ha reivindicado el papel de las mujeres socialistas en la sociedad, que "siempre han sido bandera de muchas cosas" como con el primer plan contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que se hizo en Baleares.

Asimismo, ha puesto en valor su trabajo en materias como "el urbanismo para poder caminar tranquilas por las calles, la igualdad de oportunidades y el hecho de cómo se ordena el modelo económico, pensando más en las kellys que en los hoteleros".

De cara al futuro, la secretaria general de los socialistas de Baleares ha propuesto continuar defendiendo los derechos de las mujeres ante "los retrocesos de la derecha y de la extrema derecha".

Con este objetivo, ha avanzado, el PSIB iniciará su conferencia política de cara al próximo proceso electoral, "un proceso muy relevante con el cual se trata de hacer las mejores propuestas para las mujeres y de abrir el partido a todo el mundo".

Armengol también ha hecho referencia a una "complicada" situación internacional en la que, ha considerado, "se está rompiendo todo aquello que se había defendido, como el orden internacional, los derechos humanos y el respeto a las democracias y las voluntades populares".

"Si hubiera más mujeres liderando el mundo habría menos conflictos y serían resueltos de forma absolutamente diferente", ha defendido quien se convirtió en la primera mujer al frente del Govern.

La eurodiputada mallorquina Alícia Homs ha señalado que, en este contexto internacional, "los primeros derechos que la extrema derecha ataca son los de las mujeres".

"Es importante tenerlo en cuenta y crear redes como la que constituimos hoy para compartir experiencias y ayudarnos entre todas", ha sostenido.

En el mismo sentido se ha manifestado la secretaria de Igualdad del PSIB, Milena Herrera, quien ha explicado que el objetivo de esta red es "reunir el talento femenino del partido, compartir experiencias, aprender y fortalecer nuestra sociedad desde el feminismo, la sororidad y el liderazgo de las mujeres".

"Los machistas están orgullosos de serlo y al PP eso no le preocupa, sabemos que si tienen que vender los derechos de las mujeres los venden, por lo cual debemos continuar con nuestros objetivos claros y las alianzas entre mujeres", ha expuesto.

Entre las participantes también han destacado la vicescretaria general del PSIB, Rosario Sánchez; la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández; la exministra de Igualdad Leire Pajín; y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro.