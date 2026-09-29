El PSIB contrapone los decretos del Gobierno central, que toma medidas, frente a la inacción de Prohens

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario socialista del Parlament Balear, Iago Negueruela. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha contrapuesto este martes los decretos de vivienda que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros frente a la inacción de Marga Prohens frente al problema del acceso de la vivienda.

En declaraciones a los medios este martes en la Cámara autonómica, Negueruela ha pedido "valentía" a Prohens y que "levante la cara ante Feijóo por Baleares", la comunidad con más desahucios.

"Tenemos un Gobierno que dice no a los fondos buitre y sí a evitar desahucios y una Prohens que no dice nada", ha afirmado.

Para el socialista, hay un Gobierno central que toma decisiones cuando un problema social, lo contrario que está haciendo Prohens, "que no toma ninguna medida teniendo competencias para hacerlo".

Negueruela ha destacado que los decretos prohíben seguir comprando a los fondos buitre en numerosos casos, prohíben los desahucios, prorrogan automáticamente los contratos de alquiler, "en la línea de lo que está demandando la gente, que es frenar la especulación, al contrario de lo que hace aquí Prohens".

Cabe recordar que el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.