El PSIB cree que el presupuesto del IMAS para 2027 "no aborda los retos sociales" de Mallorca

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PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha considerado que, de acuerdo con los primeros detalles que han podido consultar, el presupuesto del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para 2027 "no aborda los retos sociales" de la isla.

Pese a que las cuentas experimentan un incremento de cerca de 40 millones de euros hasta alcanzar los 390 millones, ha indicado el PSIB en un comunicado, esto "no supone una mejora efectiva de los servicios ni de la atención a las personas más vulnerables".

Una parte "muy importante" del crecimiento presupuestario, ha criticado la portavoz adjunta de los socialistas, Sofía Alonso, responde a gastos de personal y actualizaciones de conciertos pero no a una "ampliación real de servicios o prestaciones".

"Un año más, la prioridades presupuestarias del gobierno de PP y Vox no coinciden con las principales necesidades sociales que tiene hoy Mallorca", ha lamentado.

La socialista ha puesto el foco sobre la "falta de concreción" sobre las nuevas plazas residenciales anunciadas por el equipo de gobierno insular y recordado que el mayo de 2026 anunciaron una ampliación de 618 plazas públicas de atención a la dependencia que el presupuesto "no incorpora" mediante "partidas identificables".

"Nos anuncian centenares de nuevas plazas pero en los presupuestos no aparecen las inversiones ni los recursos necesarios para hacerlas posibles. Las grandes promesas continúan sin traducirse en planificación ni plazos concretos", ha incidido.

El PSIB también ha mostrado su preocupación por "el tratamiento que reciben las políticas de inclusión social", que según Alonso solo aumenta un 4,4%, "muy por debajo del crecimiento global del presupuesto en un contexto marcado por la emergencia habitacional y el aumento de las situaciones de vulnerabilidad".

Asimismo, ha puesto el foco sobre la "reducción" de la aportación del IMAS a los servicios comunitarios básicos, de 400.000 euros respecto a los ejercicios anteriores. Por lo que respecta a la protección de la infancia y la adolescencia, los socialistas han considerado que el incremento presupuestario previsto es "insuficiente" para cubrir a las necesidades del sistema.

"El problema de este presupuesto no es solo cuanto dinero hay sino a qué se destina. Tenemos más presupuesto que nunca pero seguimos sin ver una apuesta clara por las políticas que hoy reclaman las personas mayores, las familias vulnerables, los ayuntamientos y los profesionales de los servicios sociales. Mallorca necesita más respuesta social y menos propaganda", ha concluido Alonso.