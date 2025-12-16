El PSIB critica la "baja ejecución" de inversiones en ciclo del agua y Lafuente le acusa de "querer que haya sequía"

Archivo - El consejero de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, interviene durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la "baja ejecución" de inversiones en materia de ciclo del agua, a lo que el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha respondido defendiendo las ayudas a ayuntamientos y acusando al PSIB de "querer que haya sequía".

En la sesión de control al Govern de este martes, la socialista Carol Marquès ha reclamado al conseller que ejecute todas las inversiones presupuestadas. Según Marquès, de los 34 millones de euros previstos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) no se ha ejecutado "ni un euro".

"Es una gran apuesta de la legislatura pero, una vez más, una cosa es la que dicen y otra la que hacen", ha criticado la socialista.

De su lado, Lafuente ha puesto en valor que el Govern trabaja de forma coordinada con los ayuntamientos y los consells insulares. Entre otras actuaciones, ha mencionado la convocatoria de ayudas a ayuntamientos pequeños para paliar la sequía, a la digitalización del ciclo del agua o a la renovación de convenios de abastecimiento de agua.

"El 76 por ciento de las inversiones están todas en marcha y funcionamiento", ha sostenido el conseller, agregando que "el deseo" de los socialistas es que haya sequía.