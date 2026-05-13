PSIB critica que Bestard lleva un año sin dar cuenta de sus gastos de viajes y estancias en el portal de Transparencia

La portavoz del PSIB en el el Consell de Mallorca, Catalina Claderas. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado este miércoles que el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, lleva un año sin publicar sus gastos en viajes y estancias en el portal de transparencia de la institución insular.

Así lo ha asegurado este miércoles la portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, en una rueda de prensa, donde ha añadido que el vicepresidente no debería sentarse en la mesa del pleno de la institución insular, tras estar acusado de hacer un uso personal de vehículos oficiales.

Cladera ha asegurado que Bestard "ya no puede sentarse en la mesa presidencial del pleno y salir en la foto" junto al presidente insular, Llorenç Galmés, a quien ha exigido que "asuma su responsabilidad y lo cese inmediatamente".

En este sentido, ha asegurado que el hecho de que Bestard continúe en su cargo tras admitir el uso de coches oficiales con fines personales es un "mal ejemplo para la ciudadanía".

Por último, Cladera ha relacionado esta situación con otros casos que, según esta, son de "dudosa moralidad" y que han tenido lugar durante el gobierno de Galmés.

Así, ha hecho mención del caso de la exconsellera insular de Hacienda Pilar Bonet, por su presunta vinculación con un desfalco cuando trabajaba en una empresa privada de handling en la isla, o el de la portavoz del PP en el Consell, Nuria Riera, por cobrar hasta 130.000 euros de dos cargos diferentes.

175 PROPUESTAS EN EL PLENO

Por otro lado, el PSIB defenderá en el pleno del Consell de Mallorca de este jueves un total de 175 propuestas de resolución que suponen una alternativa para "enmendar" la gestión de Galmés.

Según ha asegurado la portavoz, estas iniciativas abordan cuestiones como las políticas sociales, la vivienda y el turismo, el medio ambiente y la Serra de Tramuntana, y la movilidad sostenible.

En este sentido, la portavoz adjunta, Sofía Alonso, ha concretado que las propuestas están pensadas para dar respuestas a necesidades concretas de la ciudadanía, en contraposición a un Consell "paralizado" y "sometido a la extrema derecha".

Así, durante la sesión del jueves los socialistas defenderán el incremento de las ayudas de urgente necesidad y un plan de protección de personas en riesgo de exclusión, el refuerzo del tercer sector, una estrategia contra la soledad no deseada, la apertura total de la residencia Miquel Mir y de su centro de día y la reducción de las listas de espera en las residencias de la isla.

De la misma forma, impulsarán una acción definida contra el sinhogarismo y la precariedad de la vivienda, así como una propuesta para mejorar la acogida de menores migrantes.

En materia de vivienda, el PSIB planteará cerrar de manera cautelar los pisos de alquiler turístico ilegales, la reducción de plazas turísticas y el uso de suelo público para aumentar el parque de vivienda.

En materia de medio ambientey Serra de Tramuntana, las propuestas incluyen la redacción de una nueva ley con financiación "real y abierta", la recuperación de espacios naturales y caminos públicos y la redacción de estudios sobre la importación de basuras de Eivissa acompañados de una encuesta social sobre su aceptación.

Asimismo, los socialistas impulsarán en materia de movilidad la creación de un sistema de transporte público que funcione sin interrupción toda la semana, así como el proyecto del corredor de Llevant y el tranvía de Palma. Además, han anunciado que instarán al Consell a tramitar "de manera inmediata" una ley de limitación de vehículos en la isla junto con más soluciones para evitar el colapso de las carreteras.