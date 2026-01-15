El PSIB critica el "desastre de gestión" del Consell de Mallorca por el "retraso" en las ayudas a municipios de la Serra

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofia Alonso, en rueda de prensa. - PSIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha calificado la gestión del Consell de Mallorca de "desastre" por el "retraso injustificable" en la resolución de las subvenciones municipales del Consorci Serra de Tramuntana (CST), publicadas en agosto de 2025.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Sofia Alonso, ha advertido que esta situación "pone en riesgo proyectos esenciales" para la conservación del patrimonio y del paisaje de la Serra, según ha explicado en un comunicado.

Asimismo, ha remarcado que esta demora es "injustificable" e "incomprensible", ya que meses después los ayuntamientos "todavía no sepan si tienen o no la subvención".

"En Lloseta esperan saber si tienen financiación por la reforma del pozo de Ayamans o para la limpieza y el cierre de la mina de Son Ramis. Los proyectos paralizados en Puigpunyent son la rehabilitación de la casa de nieve de Galilea y la consolidación de la estructura del molino d'en Soler", ha detallado.

Ante esta situación, el PSIB ha registrado una petición formal para convocar una Junta Rectora extraordinaria del CST, con el objetivo de que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, y el director insular de la Sierra de Tramontana, Antoni Solivellas, den explicaciones a los 19 municipios afectados.

Alonso ha explicado que quieren saber qué está pasando, por qué no se han resuelto las ayudas y qué medidas piensan adoptar para desbloquear esta situación. "Los municipios no pueden pagar su mala gestión, que se quiten la pereza y piensen de verdad en los ayuntamientos", ha remarcado.

La portavoz socialista ha destacado que el Consell de Mallorca dispone de "recursos suficientes" para gestionar correctamente las subvenciones pero, a su juicio, "falta dirección y voluntad política".

"Tres años de mala gestión ya son suficientes. Los municipios de la Serra necesitan soluciones, no excusas, y las necesitan ya", ha aseverado.

Alonso ha criticado la gestión de Galmés y Fuster, al afirmar que la Serra de Tramuntana es "el tesoro de Mallorca pero está abandonada por la falta de gestión de PP y Vox".

Así, ha sostenido que hace tres años que se espera una nueva ley que regule los usos de la Sierra y que "no son capaces de sacar nada en claro", porque, desde su punto de vista, "ponen por delante sus pactos con Vox" y la "fiebre especulativa que siempre ha animado al PP".

La portavoz adjunta ha recordado que "no es la primera vez" que se producen "retrasos graves" en las convocatorias del CST, puesto que ya en 2024 advirtieron que había ayudas que "acumulaban dos años de retraso". "Ahora se vuelve a estar igual, subvenciones del 2025 que no se resuelven el 2026. Es un atasco inaceptable", ha incidido.

El CST amplió a finales de año pasado el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026, después de haber sacado la convocatoria en pleno mes de agosto, hecho que "ya dejaba poco margen a los municipios".

Aun así, ha reprochado que a día 15 de enero de 2026, los ayuntamientos todavía "no han recibido la resolución sobre si sus proyectos han sido aceptados".

Alonso ha señalado que esta situación afecta especialmente municipios como Lloseta, Pollença y Puigpunyent, pese a que presupone que el resto de municipios de la Serra "también esperan respuesta".

"Esto deja solo dos meses a los ayuntamientos para ejecutar y justificar obras que requieren planificación, licitación y ejecución rigurosa ¿A qué hora espera Galmés para que los municipios puedan justificar a tiempo unas obras que no saben si pueden hacer?", ha planteado.