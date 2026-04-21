El PSIB critica que una enmienda "'ad hoc'" del PP impida suspender la actividad del campo de polo de Campos

Archivo - Campo de polo de Campos. - GOB - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha recriminado al PP que su enmienda "'ad hoc'" a la ley de macrogranjas para "legalizar" el campo de polo de Campos, no permita suspender la actividad deportiva en esta instalación.

Los socialistas han reaccionado de este modo a una resolución de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), que ha dictado expediente sancionador firme contra las dos firmas propietarias de las fincas donde se ubica el campo de polo de Campos, las sociedades sa Barralina y es Figueral Gran, con una multa que suma 400.000 euros y que no ha sido recurrida por los infractores.

En un comunicado, los socialistas han alertado que el "esperpento especulativo" se haya "apoderado" de la actividad de la ADT, ya que, a pesar de la "elevada sanción", la ADT no puede ordenar la suspensión de la actividad deportiva mencionada, porque la modificación impulsada por el PP el año pasado en el Parlament ha convertido en "legal" la actividad en estos terrenos.

Todo esto a pesar de estar situados en una zona natural de "gran valor", como es el parque Natural des Trenc, con el "mayor grado de protección ambiental que permite la ley".

Así, han apuntado que la modificación legislativa se ha dado durante el trámite sancionador y el expediente incluye la precisión de que las actividades realizadas para ampliar 32.000 metros cuadrados el área de juego y la edificación y pérgolas son "punibles" por la ley balear de urbanism.

No obstante, han censurado que hayan quedado legalizadas justamente por la "acción 'in extremis' del PP en el Parlament", al introducir la disposición final tercera en la ley de macrogranjas.

"Ahora se empieza a ver cuál era el motivo real del PP para legalizar el campo de polo de Campos por la puerta de atrás en el Parlament", ha dicho el conseller insular del PSIB en el Consell de Mallorca, Jaume Mateu.

En ese sentido, han reprochado que el PP "siempre" se ha comprometido con el campo de polo, dado que, a su juicio, ha representado "un emblema de la prostitución del suelo rústico de más alta protección en Mallorca cerca de 25 años".

Mateu ha recordado que las instalaciones del campo de polo estaban clausuradas desde 2017 pero de hace meses se había registrado actividad, tanto deportiva como constructora.

"La sanción de la ADT queda en nada porque, a pesar de la cuantía económica, lo fundamental es que los infractores pueden continuar su actividad porque así lo ha querido el PP. Una vez más se pone de manifiesto como de pequeño se ha vuelto el Consell de Mallorca y los órganos que se han creado para garantizar la legalidad urbanística y la protección del entorno", ha manifestado Mateu,

Al mismo tiempo, ha advertido que el mensaje que se envía a la ciudadanía está "claro" y es que "cualquier especulación es posible en cualquier lugar de Mallorca, rústico o urbano, protegido o no", puesto que mientras "se tenga dinero para pagar y hay un PP dispuesto a poner la cobertura legal necesaria".

El representante insular ha reprochado la "actitud cínica" del PP en el Parlament, por la forma con la que tramitó esta modificación legislativa a través de la ley de macrogranjas.

De este modo, ha recordado que la legalización del campo de polo de Campos era una de las disposiciones de Vox que el PP votó favorablemente por error y que después se corrigió con un decreto aprobado con los partidos políticos de la oposición en el Parlament, junto con el PP.

"Meses después, esta palabra dada por el PP se revirtió para permitir la aprobación de esta aberración legal a dedo, con nombres y apellidos, a favor de los promotores del polo de Campos y que, entre otros desbarajustes, también abrió la puerta a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares", ha puntualizado.