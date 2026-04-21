MÉS dice que la "amnistía urbanística" del PP "consolida ilegalidades graves" como el campo de polo de Campos

Archivo - Portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Consell, Joan Llodrà - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha asegurado este martes que la "amnistía urbanística del PP consolida ilegalidades graves" como el campo de polo de sa Barralina, de Campos.

En un comunicado, el partido señala que la sanción de más de 400.000 euros impuesta por la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) a las sociedades vinculadas al campo de polo de sa Barralina "evidencia cómo la amnistía urbanística permite consolidar ilegalidades graves en suelo rústico protegido".

Según MÉS, "pese a la gravedad de los hechos, la modificación normativa impulsada por el Govern de Marga Prohens ha permitido la posterior legalización de las instalaciones".

La formación considera que este caso "ejemplifica el modelo territorial del PP, basado en la permisividad y en un urbanismo a la carta que favorece intereses privados en detrimento de la protección del territorio". Según añaden, el mensaje es que "incumplir la ley puede salir rentable si después se puede regularizar la situación y rebajar la sanción".

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Consell, Joan Llodrà, ha criticado la gestión de este caso. "Esta sanción es fruto de la labor de denuncia de MÉS, pero queda profundamente desvirtuada por las decisiones políticas del PP, que han abierto la puerta a una amnistía encubierta que premia a los infractores", ha dicho.

Llodrà ha remarcado que, "mientras la ADT cumple con su función y acredita infracciones muy graves, el Govern habilita mecanismos para legalizarlas y reducir sus consecuencias".

Por último, ha advertido de que el caso de sa Barralina "no es un episodio aislado, sino la muestra de un cambio de modelo: menos control público, más margen para la especulación y una clara regresión en la protección del territorio". "Lo más grave es que, pese a las denuncias y la sanción, el campo de polo podrá seguir operativo gracias a una normativa hecha a medida", ha concluido.