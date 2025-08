El PSIB critica que el Govern "ha dejado morir" el acuerdo para la limitación de cruceros en el puerto de Palma

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado que el Govern de Prohens "ha dejado morir" el acuerdo "histórico", según los socialistas, para la limitación de cruceros en el puerto de Palma, que, ha recordado, fue propiciado desde el gobierno de izquierdas de la legislatura anterior.

En nota de prensa, la secretaria de Turismo del PSIB-PSOE, Joana Maria Adrover, ha denunciado que por primera vez desde 2022 se ha incumplido el acuerdo logrado en Baleares para limitar y restringir la afluencia de grandes cruceros en el puerto de Palma.

Un acuerdo que, ha recordado Adrover, fue propiciado desde el gobierno de izquierdas de la legislatura anterior, y que "fue ejemplo internacional de sostenibilidad y de sentido común", ya que limitaba la llegada de grandes barcos a Palma, protegiendo "tanto a los residentes, como el entorno y la convivencia con el turismo".

Según ha expresado la secretaria de Turismo del PSIB-PSOE, este equilibrio mantenido en los últimos años este sábado se rompe porque "el PP y Vox han dejado morir este acuerdo, no han hecho nada para renovarlo" porque "no han negociado con las navieras" ni para renovarlo ni para mejorarlo, se ha quejado Adrover. A pesar de que el Govern habla de contención turística, "no han planteado alternativas o mejoras a este pacto, ni siquiera han defendido Mallorca, ni las Baleares, ante la presión creciente del turismo de cruceros".

Adrover ha advertido que las grandes navieras responsables de los megacruceros que visitan Palma "ya están cerrando rutas para 2027", programando "a dos años vista sin ningún tipo de límites y sin que el Govern actual actúe" para evitar los efectos negativos que, a su juicio, provoca la masificación causada por los cruceros. "Y claro", ha continuado, "la industria --la de turismo náutico-- no se autolimitará si el Govern de Prohens ni siquiera se lo pide".

Para los socialistas, establecer límites "no es estar en contra del turismo ni de los cruceros", sino que es una cuestión de ordenación para "asegurar que el crecimiento no sea infinito en un territorio que sí que es finito, que sí que tiene límites y que es tan delicado como las Baleares".

Según la secretaria de Turismo del PSIB-PSOE, ya quedó demostrado en la anterior legislatura que sí que se podían lograr acuerdos "valientes" y "eficaces", en palabras de Adrover, "pero el actual Govern de Prohens ha preferido mirar hacia otro lado, dejando que el modelo se salve solo, apostando por la famosa autorregulación, que siempre favorece a los de siempre".

Adrover ha apuntado que "la saturación turística no es una cuestión de percepción, sino que es una realidad avalada por datos", que "hay que combatir y regular". Porque el peligro que se corre es que si no se actúa de forma inmediata, "de aquí a dos años se volverá otra vez al descontrol de cruceros y ya no valdrán las excusas".

Ante estos riesgos, el PSIB tiene claro que hay que apostar por "un turismo protector, sostenible, justo, con una prosperidad compartida y que no suponga sacrificar la calidad de vida de los residentes". Hacen falta "decisiones valientes y no el silencio y dejadez" de este Govern de Prohens, ha concluido Adrover.