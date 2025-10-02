El PSIB critica el "papelón" del Govern al pedir aumentos de las ayudas al alquiler mientras no limita los precios

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado al Govern su "papelón" en la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra este jueves en Madrid, en la que solicitará aumentar los recursos en las ayudas al alquiler mientras se niega a limitar unos precios "desorbitados".

Así lo ha calificado la secretaria de Coordinación y Relaciones Políticas del PSIB y diputada autonómica Mercedes Garrido, quien ha pedido aplicar la Ley estatal de Vivienda, en lugar de "incrementar la burbuja de precios" al subir las ayudas a los alquileres.

En un comunicado, ha señalado que en esta conferencia se abordará el nuevo plan de vivienda estatal entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España.

"El Govern va allí a reclamar que se incrementen las ayudas a los alquileres desproporcionados que se están pagando en estas islas, en lugar de alinearse con los ciudadanos de aquí, que le exigen que bajen el precio de la vivienda, al topar los alquileres", ha puntualizado.

El PSIB ha incidido en que la declaración de zonas tensadas para topar los precios del alquiler ya se aplica con "éxito" en Cataluña, municipios del País Vasco y Galicia, mientras que Baleares "continúa con el precio de la vivienda más cara de España", mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, se niega a aplicar la Ley estatal de Vivienda.

A esto le ha sumado el "fracaso" de la política de vivienda de la presidenta, con el programa 'Lloguer segur' como "uno de los máximos exponentes".