El PSIB critica que el PP "esconda" a los consellers para evitar que den explicaciones por su "mala gestión"

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante una comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado que el PP haya rechazado la comparecencia de diversos consellers en el Parlament, por lo que les ha acusado de "esconder" a los representantes del Govern por su "mala gestión" durante este verano.

Los socialistas han reclamado este jueves, en la Diputación Permanente del Parlament, la comparecencia urgente de los consellers de Salud, Manuela Garcia; Educación y Universidades, Antoni Vera; y del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; por distintas actuaciones que afectan a asuntos que son de su competencia.

En un comunicado, el PSIB ha señalado que los 'populares', junto con Vox, no han considerado "urgente" que Vera y García dieran explicaciones sobre la "grave situación" por la cancelación de la concesión de Can Arabí para el servicio de comedor en más de 40 escuelas, o de Lafuente por la destitución de la exdirectora general de Litoral, Maria Joaquina Ferrer, algo que ha relacionado con el expediente para instalar hamacas en las playas de Formentera.

El diputado y portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha incidido en el caso de Lafuente, porque, a su modo de ver, Ferrer se habría negado a firmar un expediente que "podría ser causa de prevaricación".

"A pesar de las injerencias políticas publicadas en los medios de comunicación, de informaciones que hablan de dimisiones, ceses, intentos de soborno, amenazas al funcionariado o noticias sobre presunta prevaricación y de una querella criminal por parte de la Fiscalía, ni Lafuente, ni ningún miembro del Govern ha abierto boca en todo el verano para defender el expediente mencionado", ha subrayado.

El parlamentario ha mencionado la carta firmada por 21 funcionarios de la Conselleria del Mar y el Ciclo del agua en defensa de la directora general destituida, en la que expresaban su desacuerdo con la decisión de poner fin a una forma de trabajar que, dentro de esta Dirección General, se ha considerado "rigurosa, responsable y comprometida con la defensa del interés general".

Por su parte, la diputada del PSIB Patricia Gómez ha incidido sobre la "mala gestión" de la responsable de Salud, tanto en la crisis del cierre de las cocinas de Can Arabí como de la gestión de la Conselleria "en general".

Esto ha alertado que ha causado "situaciones extremas" en los servicios de Urgencias de Son Espases y Can Misses, o la "falta de técnicos" para pruebas oncológicas, que ha provocado la dimisión de varios cargos, como la del director de gestión o la responsable de comunicación.

Gómez también ha calificado de "oscuridad" la actitud mantenida desde la Conselleria y ha afirmado que la decisión de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y de sus consellers de no comparecer para dar explicaciones "no elimina las dudas".

Por lo que se refiere a Can Arabí, ha resaltado el "malestar" generado entre las familias afectadas, que tampoco tienen "ninguna garantía" de que este inicio de curso se empiece el servicio de comedor con "absoluta seguridad sanitaria".

Sobre este asunto se ha pronunciado la diputada del PSIB Malena Riudavets, quien ha exigido a Vera que explique por qué "no se tuvieron en cuenta", desde el primer momento, de los informes técnicos y si hubo "presiones para matizarlos o suavizarlos".

En todo caso, además de defender la independencia de los inspectores técnicos ante una situación como esta, Riudavets también ha defendido la necesidad de garantizar que "ningún centro escolar" se quede sin comedor al inicio del curso y que no exista "ninguna duda" sobre las garantías de salud de que se pueden consumir la comida sin riesgos.

Para la diputada socialista, haber retrasado el tratamiento de esta situación durante el verano "ha agravado el problema y no lo ha solucionado".

Pons ha planteado que también debería haber comparecido el director general de Puertos, Antoni Mercant, por la querella de Fiscalía por la gestión de los campos de boyas, o el director general de IB3, Josep Codony, por el tratamiento de la noticia de la cadena humana para reivindicar la protección de es Trenc, al que ha acusado de "manipular de manera permanente" para que estos debates salgan "tergiversados ante la opinión pública".