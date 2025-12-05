El PSIB critica que PP y Vox solo llegan a acuerdos para "beneficiar intereses económicos y especulativos"

Archivo - La diputada socialista Mercedes Garrido en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado el nuevo decreto de aceleración de proyectos estratégicos aprobado este viernes en Consell de Govern que, a su parecer, es la prueba de que PP y Vox "llegan a acuerdos solo cuando tienen que beneficiar intereses económicos y especulativos".

Para la diputada socialista Mercedes Garrido, la aprobación de este decreto ley supone "un nuevo ejemplo del 'modus operandi' de la derecha y la extrema derecha", según ha trasladado el PSIB en nota de prensa.

A pesar de no haber leído la "letra pequeña" del texto aprobado, los socialistas se han mostrado preocupados por qué puede suponer esta normativa que, a su criterio, "solo servirá para favorecer la especulación urbanística".

Igualmente, Garrido ha sostenido que "con los antecedentes de todo lo que hace" el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, no se puede esperar "nada bueno" del decreto ley.

La socialista ha reclamado al Govern que explique "los intereses privados y ocultos" que han prevalecido esta vez para que PP y Vox se hayan puesto de acuerdo con un decreto sobre el que no había acuerdo hace unos meses.

"En el día que se han conocido los datos del INE que señalan que el precio de la vivienda en Baleares han subido un 13 por ciento en el tercer trimestre, la respuesta de este Govern es continuar hinchando la burbuja inmobiliaria en lugar de tomas medidas para poder paliar los efectos de la grave crisis de la vivienda que sufrimos", ha criticado.

Finalmente, ha insistido en pedir explicaciones al Ejecutivo sobre "los intereses privados que hay detrás de esta ley". "La ciudadanía merece saber si en esta ocasión han necesitado o no una grabadora para sacar adelante el dercreto", ha zanjado.