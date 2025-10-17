El PSIB critica los presupuestos de "pan y circo" del Ayuntamiento de Alcúdia al destinar 2 millones a ferias y fiestas

Archivo - Los regidores sociales del PSIB de Alcúdia, Juana Rebassa, Agua Santas, Bàrbara Rebassa y Joan Gaspar Vallori. - PSOE-ALCÚDIA - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado que el Ayuntamiento de Alcúdia tenga como prioridad hacer una presupuestos de "pan y circo", al llevar a cabo "la 43ª modificación de presupuesto" para aumentar en 400.000 euros la "hipertrofiada" partida de ferias y fiestas, por lo que esta se acercaría a los dos millones de euros.

El regidor del PSIB Joan Gaspar Vallori ha mostrado así su rechazo a la gestión presupuestaria de la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ya que, a su manera de ver, "prioriza el pan y circo por encima de las necesidades básicas de la ciudadanía".

En un comunicado, el representante del PSIB ha reprochado que sus prioridades sean hacer unos presupuestos de "barra libre" pagados con "el dinero de todos", después de remarcar que la de este viernes ha sido la modificación de crédito número 43 de este año, para un presupuesto que se aprobó el pasado mas de agosto "con ocho meses de retraso".

De este modo, ha ironizado con que estos 400.000 euros sirven para "pagar facturas pendientes" porque "con lo que había en los presupuestos no les bastaba".

Para el regidor socialista, lo resulta "más sangrante" es que se gaste más dinero en ferias y fiestas mientras "dejan sin ejecutar otras partidas en materia de bienestar social, cohesión, salud o igualdad".

"La cohesión social no se construye con pan y circo, sino con oportunidades y servicios dignos, y la política no se hace solo con animación sociocultural, sino con la gestión del bien común", ha defendido.

El PSIB de Alcúdia ha subrayado que ya criticaron la gestión de la aprobación del presupuesto, por parte un equipo de gobierno que, en principio, "tenía la mayoría suficiente para haber aprobado las cuentas en tiempo y forma".

En cambio ha recriminado que no fue hasta el pasado mes de agosto, ocho meses después de haber iniciado el ejercicio, que Alcúdia pudo contar con los presupuestos de 2025.

Vallori ha constatado que se han hecho modificaciones de crédito a un ritmo de "una por semana", lo que demuestra que el presupuesto que el equipo de gobierno "vendió como bueno, no lo era tanto".

Asimismo, ha recordado el plan de ajuste presupuestario que la intervención municipal "obligó a adoptar" por el "incumplimiento" de las reglas fiscales, que por lo tanto "obligaba a prever un incremento de ingresos por la vía de una subida de la tasa de las basuras para todos los 'alcudiencs'".

"¿Qué hay de las necesidades reales de las familias? Una administración responsable tiene que pensar en el día después, porque la gente no solo quiere fiesta, también quiere un futuro ¿Y el Ayuntamiento, qué futuro dejará?", ha interpelado.