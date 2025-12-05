El PSIB critica que la reforma de la Ley de Puertos del PP "favorecerá la expulsión de residentes en acceso a un amarre"

El portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons. - PSIB-PSOE

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha criticado que la reforma de la Ley de Puertos de Baleares, que está tramitando el Govern del PP, "favorecerá la expulsión de los residentes en el acceso a un amarre".

En nota de prensa, el PSIB ha informado que el portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Marc Pons, ha denunciado este viernes que la modificación de la Ley de Puertos de Baleares 10/2005 de 21 de junio, que está tramitando el Govern del PP, provocará a su juicio un cambio "perverso" en la gestión de los puertos autonómicos.

Pues, según ha explicado, ésta permitirá "una consolidación de la privatización de la gestión" y "una consecuencia última perversa, que favorecerá la expulsión progresiva de los residentes que hoy en día tienen un punto de amarre", porque "prevalecerá el negocio al interés social de estas instalaciones", ha advertido el socialista.

En concreto, ha señalado Pons, el nuevo redactado que pretende introducir el PP alarga hasta los 75 años las concesiones de empresas privadas que están gestionando actualmente espacios portuarios de la Comunidad, cuando hasta ahora la ley marcaba como límite los 35 años.

De este modo, ha advertido, "el PP quiere dar más tiempo y más negocio a los concesionarios privados para que gestionen los amarres con criterios de libre mercado", lo cual, temen los socialistas, "repercutirá a la hora de conceder amarres a los usuarios".

Una situación a la que, ha apuntado el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, se le suma "un retroceso" en criterios de transparencia y "más oscurantismo", puesto que, según ha advertido, "la ley convierte en secretas las listas de espera para acceder a un amarre", lo que, teme, "permitirá una discrecionalidad sin control por parte de la empresa que gestione el puerto", una vez más "haciendo prevalecer los criterios de mercado", ha criticado Pons.

ENMIENDAS "PARA PONER AL RESIDENTE EN EL CENTRO"

Frente al modelo de "privatización y negocio que expulsa a los residentes" en el acceso a un amarre, el PSIB-PSOE propone un modelo que "pone a los amarristas residentes en el centro de las políticas portuarias, y busca dar mayores garantías a la gente de aquí, con más gestión pública y más transparencia en el proceso de adjudicación".

Por eso el Grupo Socialista ha planteado una batería de enmiendas dirigidas a seis ejes.

En concreto, dirigidas a exigir un mínimo de cinco años de residencia a los usuarios que quieran acceder a un amarre de los puertos de Baleares; y a que, al acabarse el plazo de una concesión, se analice la gestión y los resultados para valorar si se vuelve a poner en concurso público o devuelve la gestión directa a Puertos IB.

También, dirigidas a mantener los plazos máximos de una concesión a 35 años. Si bien, respecto a esto último, los socialistas plantean a través de sus enmiendas que, de forma excepcional, y atendida la función social que tienen, se permita que los Clubes Náuticos puedan gestionar una concesión portuaria hasta los 50 años.

Además, las enmiendas presentadas por los socialistas se dirigen a reivindicar la necesidad de hacer listas de espera "públicas y transparentes", que eviten "discrecionalidad" en la concesión de amarres; a reservar un tres por ciento de los amarres gestionados para destinarlos a embarcaciones tradicionales de Baleares --'llaüts' artesanales, vela latina, etcétera--, todas siguiendo el criterio de catalogación de Patrimonio de los consells insulares; y, por último, a profundizar en cuestiones medioambientales, como son exigencias para el cuidado de la posidonia o establecer diferentes medidas de economía circular y reciclaje en la actividad portuaria.