El PSIB denuncia el "caos" en el Departamento de Turismo del Consell y exige el cierre cautelar de viviendas ilegales

La portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, y el conseller socialista Andreu Serra- EUROPA PRESS

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha denunciado públicamente el "caos" que a su parecer hay en el Departamento de Turismo y la "incompetencia" del conseller que la dirige, José Marcial Rodríguez, y ha exigido el cierra cautelar de las viviendas vacacionales ilegales.

Así lo han criticado este martes la portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, y el conseller socialista Andreu Serra en una rueda de prensa en la que han insistido en que el sector turístico "también está descontento" con la gestión de la institución insular.

A su parecer, en dos años ni Rodríguez ni el presidente del Consell, Llorenç Galmés, han gestionado la competencia de ordenación turística y "no han sido capaces" de negociar y dialogar con el sector.

Según Cladera, el conseller insular "solo vende humo" y "mostró una total incompetencia" cuando apuntó que había 42.000 plazas ilegales en Mallorca.

Así, los socialistas han exigido que se eliminen los anuncios ilegales en plataformas de forma automática, así como el cierre cautelar de todas las viviendas ilegales que Turismo tiene identificadas y una reducción de las plazas.

"USO POLÍTICO" DE LOS MIGRANTES

Por otro lado, la socialista ha cargado contra la política migratoria del PP tanto en el Consell como en el Govern al considerar que hacen "un uso político" de los menores migrantes no acompañados.

"Lo que hacen es generar más espacio para los discursos de odio contra los migrantes y ceden espacio a la extrema derecha", ha lamentado Cladera, quien ha acusado a Galmés de "no tener escrúpulos" al "hacerse fotos frente a pateras, en las que ha muerto gente".

En este sentido, ha exigido un cambio de rumbo al PP en materia migratoria y ha criticado también el rechazo de las instituciones baleares al reparto de menores migrantes de otras comunidades. "¿Qué suponen 50 menores cuando vienen millones de turistas cada año?", ha preguntado.